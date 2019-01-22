Eczacıları buluşturan toplantı

22 Ocak 2019

Eczacı Kart çözüm ortaklarından Kolaysoft Teknoloji, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi e-Dönüşüm süreçlerini anlatmak için E-Buluşmalar toplantıları düzenliyor.

TEB Eczacı Kart ve Kolaysoft, E-Buluşmalar toplantılarının 1.’ni 5 Ocak Cumartesi günü Samsun’da, 2.’ni 8 Ocak Salı günü Kütahya’da düzenledi. Toplantıların yıl boyunca 54 eczacı odasında yapılması planlanıyor.

E-Buluşmalara eczacılar yoğun katılım gösteriyor

E-Buluşmalar toplantılarının 1.’si 5 Ocak 2019 tarihinde Samsun Eczacı Odasında, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Samsun Eczacı Oda Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, oda yönetimi, Eczacı Kart Direktörü Hakan Duran, Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji AŞ Pazarlama Koordinatörü M.Umut Gökbulut ve bölge eczacılarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

E-Buluşmalar toplantılarının 2.’si 8 Ocak 2019 tarihinde Kütahya Eczacı Odasında, Kütahya Eczacı Odası Başkanı Süleyman Cahit Ceylan, oda yönetimi, Eczacı Kart Direktörü Hakan Duran, Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji AŞ Pazarlama Koordinatörü M.Umut Gökbulut ve bölge eczacılarının yoğun katılımı ile düzenlendi.

e-Fatura süreçlerinin faydaları 3 başlık altında anlatılıyor

Eczacı Odalarında yapılan toplantılarda, e-Fatura süreçlerinin faydaları 3 başlık altında anlatılıyor.

Birinci başlıkta; eczacılar için büyük sıkıntı olan faturaların kargo gönderimi, takip süreci ve en önemlisi faturaların kağıt ortamda saklanması sorunu vardı ve e-fatura uygulaması ile bu sorunun ortadan kalktığı vurgulanıyor.

İkinci başlıkta; ekonomik anlamda fatura gönderim maliyeti; fatura, zarf ve kargo gibi maliyetler eklendiğinde her bir fatura için 4,5 TL ile 12 TL arasında değişiyordu. E-fatura uygulaması ile bu maliyetlerin kuruşlar derecesine inmesiyle, eczacıların yıllık fatura başına %99’a varan oranlarda tasarruf yapacakları vurgulanıyor.

Üçüncü başlıkta; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren e-fatura kabul edilmeye başlanıldığı ve bir tık ile faturaların SGK’ya ulaşması ve SGK tarafından fatura kontrollerinin yapılacağı vurgulanıyor.