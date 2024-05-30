Elektronik sigara, tütün ürünleri kullanımını 3 kata çıkarıyor

Prof. Dr. Özge Yılmaz, 31 Mayıs 'Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelindeki çocukların neredeyse yarısının tütün dumanıyla kirlenmiş hava soluduğunu ve her yıl 65 bin çocuğun pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

E-sigara öğrenme bozukluğuna da sebep oluyor

Tütün endüstrisinin, elektronik sigaralar, puff barlar, vapeler, ısıtılmış tütün ürünleri gibi birçok yeni tehditle insan sağlığını, özellikle de gençleri hedef aldığını ifade eden Yılmaz, "Elektronik sigaralar (e-sigaralar), bağımlılık yapıcıdır ve sağlığa zararlıdır. Bazılarının kansere neden olduğu, bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı bilinen, hatta genlerde bozulmalara neden olduğu saptanan birçok toksik madde içermektedirler. E-sigara kullanımı aynı zamanda beyin gelişimini de etkileyerek gençlerde öğrenme bozukluklarına neden olabilmektedir." bilgisini paylaştı. E- sigara kullanımının tütün kullanımına yatkınlığı da arttığına işaret eden Yılmaz, "Araştırmalar sürekli olarak e-sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda sigara kullanma olasılığının neredeyse üç kat daha fazla olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bu tür ürünlerin Türkiye'ye girişi yasaklanmalı"

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, çocuklar ve gençlerin yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda e-sigara kullandığının altını çizdi ve dünya genelinde 13-15 yaşları arasındaki 37 milyon gencin bu ürünleri kullandığının öngörüldüğünü söyledi. Türk Toraks Derneği olarak, tütün kontrolü için önerilen düzenlemelerin, sigara ve sigara dışı tütün ürünlerinin satış ve pazarlamasını zorlaştırabilecek şekilde uygulanmasını, elektronik sigaraların Türkiye'ye girişinin kesin ve sürdürülebilir olarak engellenmesini talep ettiklerini kaydetti.