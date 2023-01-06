En çok tercih edilen doğum kontrol yöntemi: Cilt altı implantları

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, kadınlar için doğum kontrol yöntemi olarak farklı alternatiflerin bulunduğunu belirterek, "İmplantlı korunma yöntemleri düzenli ilaç kullanmak istemeyen ya da yaşam koşulları gereği düzenli ilaç kullanamayanlar için uygulanması kolay alternatifler arasındadır." ifadesini kullandı.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre cilt altı implantları, uygulama kolaylığı ve ekonomik olması sebebiyle en çok tercih edilen doğum kontrol yöntemleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Aslı Kaplan, cinsellikte ideal korunma yönteminin kişiye özel belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Tercih edilecek korunma yöntemine uzman eşliğinde karar verilmesinin başarıyı artıracağını belirten Kaplan, "Kadının daha önce doğum yapıp yapmadığı, bir korunma yöntemine ne kadar süre ihtiyaç duyacağı, varsa mevcut hastalıkları ve jinekolojik problemlerinin doğum kontrol yöntemi tercih ederken göz önünde bulundurulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, kadınlar için doğum kontrol yöntemi olarak farklı alternatiflerin bulunduğuna işaret ederek, bu yöntemlerin bariyer yöntemler, hormon uygulamaları ve implantlar olarak gruplandırılabileceğini bildirdi.

Bu yöntemlerden bazılarının günlük ve aylık olarak düzenli ilaç kullanımını gerektirdiğini ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"İmplantlı korunma yöntemleri düzenli ilaç kullanmak istemeyen ya da yaşam koşulları gereği düzenli ilaç kullanamayanlar için uygulanması kolay alternatifler arasındadır. Bu implantlar rahim içine ya da kol iç yüzünde cilt altına yerleştirilir. İmplanttan salgılanan progesteron hormonu yumurta atılmasını ve rahim duvarının incelerek embriyonun yapışmasını engeller ve bu sayede kadını gebelikten korur. Cilt altı implantların gebelikten koruyucu etkisi 3 yıl devam eder ve en büyük avantajlarından biri, çıkarılmasını takiben doğurganlığın geri dönmesidir."

Kaplan, cilt altı implantların hemen hemen her kadının kullanımına uygun olduğuna dikkati çekerek, uygulamanın uzun süre korunmak isteyen kadınlar tarafından, etki süresinin fazla olması nedeniyle tercih edildiğini kaydetti.

Cilt altı implantların, rahim içi doğum kontrol yöntemlerine alternatif bir yöntem de olduğunu belirten Kaplan, şu bilgileri paylaştı:

"Rahim şekil anomalisi ya da rahimde miyom varlığı sebebi ile rahim içi araç kullanılamadığı, rahim içi aracın kaydığı ve başarısız olduğu durumlarda, kadında vajinismus varlığı ya da vajinal yoldan işlem yapılması korkusu olduğunda cilt altı implantlar uygun bir alternatif olmaktadır. İmplant yerleştirilme işlemi yalnızca 1-2 dakika süren kısa bir işlem. Kolun iç yüzüne, lokal anestezi uygulamasını takiben özel bir aplikatörle sadece birkaç santim uzunluğunda bir çubuk, küçük bir kesi yapılarak yerleştirilmektedir. İşlem ağrısız ve kanamasızdır, kişi aynı gün günlük hayatına devam edebilir. Çıkarılması da yine aynı şekilde milimetrik bir kesiden yapılmaktadır."