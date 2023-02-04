Evde çamaşır kurutanlar dikkat! Çamaşır kuruturken çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabilirsiniz!

Uzmanlar, evde çamaşır kurutmanın tehlikeleri hakkında uyarılarda bulunuyor. Ev ortamında kurutulan çamaşırlar, başta solunum yolu olmak üzere sağlığınız üzerinde bazı olumsuz etkilere yol açabilir. İşte evde çamaşır kurutmanın zararları...

Nemden Dolayı Oluşan Buharlaşma Hastalıklara Davetiye Çıkarır

Çamaşırları kurutmak için evinizin içine astığınızda nemli çamaşırlardaki su molekülleri buharlaşır. Buharlaşmanın etkisine bağlı olarak bulunduğunuz ortam nemlenir. Nemli ve sıcak iç mekânlar, başta üst solunum yolu olmak üzere çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Astım, nefes darlığı, öksürük ve ateş gibi çeşitli hastalıklar; nemli havayı solumaya bağlı olarak gelişebiliyor. Neme bağlı olarak gelişen küf mantarların sporları ise akciğerde iltihaplanmaya varacak kadar büyük bir etki gösterebilir. Aspergillus denilen mantar, akciğerde zatürre ve pnömaniye davetiye çıkarır.

Nemli Çamaşırlar Ev Tozu Akarlarının Etkisini Artırır

Ev tozu akarları 0,3 mm büyüklüğünde ve gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar. Ev içindeki ısı ve neme bağlı olarak bu akarların sayısında artış görülür. Eğer nemli çamaşırları, bulunduğunuz ortamda kurutursanız akarların sayısında artış görülür. Çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olan akarlar, özellikle çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol açar.

Neme Bağlı Gelişen Küfler Akciğer İltihabını Tetikler

Bir çamaşır makinesi dolusu çamaşırı kuruması için odalarınıza astığınızda yaklaşık 2 litre suyun buharlaşarak odalarınıza yayılmasına sebep olursunuz. Böylece eve asılan çamaşırlar, iç ortamdaki nemin %30 oranında artmasına neden olur. Nem sonucu oluşan küf, sadece havayı etkilemez. Aynı zamanda bu küfler, evinizin duvarına yapışarak duvarda renk değişimine neden olur. Ayrıca ıslaklık ve sıcaklığa bağlı olarak evde kötü koku da oluşturur.

Çamaşırlarda Kullandığınız Deterjanlar Kronik Hastalıkları Tetikler

Çamaşırlarınızı yıkarken kullandığınız kokulu ve parfümlü deterjanlar eğer çamaşırları evinizde kurutuyorsanız astım ve bronşit gibi kronik hastalıkları tetikler. Uzun süre parfümlü havayı solumak üst solunum yollarını da tahriş edeceğinden gün boyu rahatsızlık hissi oluşturur.