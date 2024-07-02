Galyum 68 Ünitesi, Eskişehir'de hizmete girdi

Üç gündür faaliyette olan üniteyle ilgili Cantürk, "Galyum 68'le işaretli PSMA (prostat kanserinin hem görüntülemesi hem de tedavisinde kullanılan akıllı bir molekül) prostat malignitelerine spesifik bir ajan. Prostatın tanısında, takibinde ve tedavisinde fazlasıyla spesifik. Biz herhangi bir şeyden şüphe ettiğimizde galyum 68'i kullanarak yüksek doğrulukta sonuçlar elde edebiliyoruz" diye konuştu.

Ünitenin sonuç doğruluk oranı yüzde 90'ın üzerinde

Galyum 68'in doğruluk oranının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu ifade eden Cantürk, sözlerine şöyle devam etti: "Galyum 68'i, kanserin tedavisinde de kullanıyoruz. Lutesyumla işaretli PSMA'yı erkeklerde akciğerden sonra en sık görülen ikinci kanser olan prostat kanserinde kullanıyoruz. Nöroendokrin tümörler de daha az oranda görünüyor olsa da onların da tedavisinde ve takibinde kullanılan çok etkili bir yöntem."

Teşhis ve tedaviye büyük katkı

Hastanede bu tetkiki yapabilmekten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Cantürk, "Çünkü bu dünyada 2017 yılından sonra kullanıma giren bir tetkik. Çok yeni bir tetkik ama doğruluğu çok yüksek. Hastaya katkısı çok yüksek. Biz de bunu edinebilmeyi çok istiyorduk. Sonuçta çok büyük bir hizmet. O yüzden buraya gelmiş olmasından biz kendi adımıza da hastalarımız adına da çok mutluyuz. Tanıda teşhiste, tedavi takibinde ve tabii ki tedavide de çok mutlu edecek bizi, yüz güldürecek sonuçlar elde ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.