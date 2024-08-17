Gazze'deki Avde Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı büyüyor! 24 saat içinde çalışmalar duracak
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi Müdürü Vekili Muhammed Saliha, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörü alanında tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı çekildiğini ifade etti ve "Dünya Sağlık Örgütü'nden yakıt gelmezse 24 saat içerisinde Avde Hastanesi çalışmalarını durduracak" dedi. Hastane yetkilisi, şu anda küçük elektrik jeneratörleriyle çalışıldığını kaydetti.
Avde Hastanesi Sözcüsü Muhammed eş-Şatli, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin hasta ve yaralıların hayatlarına olumsuz yansımaları konusunda uyarmıştı.
Şatli ilaç, tıbbi sarf malzemesinin yanı sıra oksijen ve yedek elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken yakıt sıkıntısı çektiklerini; bunun da hastane departmanlarının ve personelinin çalışmalarını, dolayısıyla hastaların ve yaralıların hayatını etkilediğini belirtmişti.