Gazze'deki Avde Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı büyüyor! 24 saat içinde çalışmalar duracak

Avde Hastanesi Sözcüsü Muhammed eş-Şatli, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin hasta ve yaralıların hayatlarına olumsuz yansımaları konusunda uyarmıştı.

Şatli ilaç, tıbbi sarf malzemesinin yanı sıra oksijen ve yedek elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken yakıt sıkıntısı çektiklerini; bunun da hastane departmanlarının ve personelinin çalışmalarını, dolayısıyla hastaların ve yaralıların hayatını etkilediğini belirtmişti.