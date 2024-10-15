Genç görünmek isterken yetkin olmayan ellerde sağlığınızdan olmayın!

Estetik uygulamalarda, insan sağlığını hiçe sayarak yapılan bazı işlemler ölümle sonuçlanan vakalara yol açabiliyor. Sıradan bir kozmetik müdahale gibi algılanan dolgu, botoks gibi işlemler de uzmanlık gerektiriyor. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde, yetkin olmayan kişiler tarafından yapılan bu tür işlemler, enfeksiyonlardan, yüz felcine kadar uzanan ciddi sonuçlara neden olabiliyor.. Buna bir de hijyen ve kullanılan madde problemi eklenince konu çok daha ciddi bir hal alıyor.

Sağlığınızdan olmamak için dikkat!

"Estetik, keyfi bir işlem gibi görünse de sağlığın korunması gereken ciddi bir alandır. Unutmayın, yanlış bir işlem size estetik değil, kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir" diyen Dr. Peyami Duman estetik uygulamalar yapılmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

1. Uzmanlık ve sertifikalar: İşlemi yapacak kişinin alanda uzman bir doktor olduğundan emin olun. Bu tür uygulamalar sadece eğitimli ve sertifikalı uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

2. Klinik ve ekipman koşulları: Seçtiğiniz klinik, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalı ve hijyen standartlarına uygun olmalıdır. Kullanılan ekipmanların steril olduğundan emin olun.

3. Kullanılan ürünlerin kalitesi: Yapılacak dolgu, botoks ya da gençlik aşısında kullanılan ürünlerin orijinal, güvenilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmasına dikkat edin. Merdiven altı yerlerde sahte ya da kalitesiz ürünlerin kullanılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

4. Danışma ve bilgilendirme: İşlem öncesi doktorunuzdan ayrıntılı bir şekilde bilgi alın. Olası yan etkiler ve işlem sonrası bakımla ilgili sorularınızı sorun.

Önceliğiniz a lanında uzman hekimler olmalı

Estetik işlemleri yaptırırken mutlaka güvenilir uzmanların tercih edilmesi gerekiyor:

Estetik işlemler konusunda eğitim almış uzmanlar: Bu kişiler, hem işlem sırasında hem de sonrasında güvenliğinizi sağlayacak bilgi ve deneyime sahiptir.

Onaylı ve lisanslı klinikler: Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, lisanslı kliniklerde işlem yaptırmak en güvenli yöntemdir. Bu kliniklerde yapılan her işlem, denetim altında ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Doktor tavsiyesi: Estetik işlem yaptırmadan önce güvenilir bir doktor ya da uzmana danışmak, doğru yönlendirilmenizi sağlayacaktır.