Gırtlak nakli olunca yeniden konuşmaya başladı

Marty Kedian, konuşabilmenin önemine işaret ederek, operasyon sonrası yaklaşık bir saat konuşabildiğini ifade etti.

Amerika'da 9 kişiye daha aynı operasyonun yapılması planlanıyor.

Çalışmayı yürüten David Lott, sesini kaybeden hastaların dış dünya ile iletişimlerinin azaldığını ve içlerine kapandıklarını belirterek, konuşma yetisine sahip olmanın önemine dikkati çekti. Lott, 10 yıl önce gırtlak kıkırdağı kanseri teşhisi konulan Kedian'ın, hastalığının yavaş ilerlemesi nedeniyle çalışma açısından uygun bir aday olduğunu belirtti. Çalışmanın ilk bulguları ve bu operasyonun sonuçları 'Mayo Clinic Proceedings' dergisinde yayımlandı.