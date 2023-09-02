Hastanelerde 'gri kod'la 'potansiyel zanlı' tespit edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl hayata geçirilen Beyaz Reform çalışmalarıyla birçok önemli düzenlemenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Koca, gelecek dönemde daha çok sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çaba içerisinde olacaklarını ifade etti.

Bakan, "Şiddet, çok yönlü sebepleri olan bir durum. En önemli sebeplerden bir tanesi de çalışma ortamı. Çalışma ortamlarını her geçen gün daha nitelikli, hastamıza hizmet edebilir hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

'Hastanelere giden yük azalacak'

Bu kapsamda doktorların hastalara daha kaliteli vakit ayırabilmelerini sağlamak için 32 bin tıbbi personel istihdam edildiğine dikkati çeken Koca, "Ayrıca hastanelere gelen hasta yükü fazla ve bunu azaltabilmek için de birinci basamağı güçlendirmek kaydıyla her geçen gün basamaklar arası bir geçişi planlamak istiyoruz." diye konuştu.

Hastanelere erken uyarı sistemi

Bakan Koca, sağlıkta şiddetle mücadeleye yönelik hastane ortamlarının düzenlenmesinin yanında İçişleri Bakanlığı'yla şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerine ilişkin de ortak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Bu çerçevede hastanelerdeki güvenlik elamanlarının sayısını artırma planlamalarının olduğunu aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca 'Gri Kod' denilebilecek, Beyaz Kod öncesi devreye girecek erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu öncü kodla özellikle şiddet olma ihtimalinin düşünüldüğü durumlarda emniyet, hastanenin güvenlik görevlileri ve hastane idaresi haberdar edilecek. Bu süreçte hastanın hizmeti devam edecek. Gri Kodla karakol şiddet riskinden haberdar edilecek ama emniyet görevlilerinin hastaneye gelişi Beyaz Kod verilmesi durumunda devreye girmiş olacak. Sistemle amacımız şiddet yaşanmadan önüne geçilebilmesi, bunu bir öncül alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz."

'Kayda geçen' kişi takip edilecek

Hastanelerde daha önceki şiddet eylemlerinden ötürü hakkında Beyaz veya Gri Kod verilmiş kişilere yönelik de bazı uygulamaların sistemle geleceğini anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Daha önce Gri Kod veya Beyaz Kod verilmiş olan bir kişi, sonraki süreçte hastaneye geldiğinde o hasta için tekrar Gri Kod verilecek. Yani bu hasta hizmetini alacak ama güvenlik elemanlarının, idarenin kontrolünde, bilgisinde olacak. Böylelikle verilen hizmetin önceden alınan önlemle daha güvenli olması sağlanacak."