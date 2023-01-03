İlaç krizi AB’yi vurdu, Almanya ‘imece’ yapacak

İlaç üretim maliyetlerinin yüksekliği dolayısıyla imalatın Avrupa dışında olması nedeniyle, Çin gibi ülkelerde COVID-19 önlemlerinin yol açtığı sıkıntılardan ötürü tedarik zincirinde aksamalar meydana gelebiliyor.

Avusturya Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES), grip ve benzeri hastalıklara ilişkin resmi internet sitesinde 19-25 Aralık haftasında yapılan testlere göre ülke genelinde yaklaşık 479 bin kişinin bu hastalıklara yakalandığı bilgisini paylaştı.

Avusturya Eczacılar Birliği, 15 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, antibiyotik başta olmak üzere 500 ilacın tedarik edilemediğini, ilaç üretiminin Avrupa dışında gerçekleştirilmesinin tedarik zincirinde sorun yaşanmasına yol açtığını bildirdi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) raporuna göre, ülkede 19-25 Aralık haftasında grip nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir hafta boyunca yapılan testlerden yüzde 26’sında COVID-19, yüzde 14’ünde grip, yüzde 9’unda ise RSV virüsü teşhis edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, artan grip vakaları nedeniyle Avrupa genelinde yaşanan ilaç sıkıntılarına dikkati çekerek, 260 ilacın yurt dışına satışının yasaklandığını belirtti.

Plevris, stok yapılmasını önlemek amacıyla ilaç depolarının da kontrol edildiğini bildirdi.

Almanya'da artan grip vakaları, RSV virüsü salgını, COVID-19 salgını, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısı, sağlık sistemini krizin eşiğine getirdi.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, bazı ilaçların temin edilmesindeki darboğaza dikkati çekerek, halkı "imece usulüyle birbirine yardım etmeye" çağırdı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaçların değerlendirilebileceğine işaret eden Reinhardt, "Sağlıklıysanız, stokta bulunan ilaçları hastalara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür bitpazarı tarzı bir oluşuma ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.