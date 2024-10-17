Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili çarpıcı iddia: Kanser artışlarındaki en büyük etken!

Türkiye Eylül 2016’da kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Enerji tasarrufu sağladığı gerekçesiyle başlatılan uygulama o günden bu yana kıyasıya eleştiriliyor.

Yaz saati uygulaması Batı’da yaşanların gün ışığından e az sürede yararlanmasına yol açıyor. Bunun da enerji tüketimini artırıcı bir etken olduğu ifade ediliyor.

Ülkenin batısında çalışanlar işlerine ulaşmak için kör karanlıkta yola çıkarken bu durum bilhassa kadın ve çocuklar için ciddi risk barındırıyor. Yaz saati uygulamasının sağlık açısından çok vahim bir sonuç doğurduğu da ortaya çıktı.

DNA mekanizmasını bozuyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, kalıcı yaz saati uygulamasının biyolojik ritmi bozduğunu ve bunun da kanser vakalarında artışa yol açtığını öne sürdü. Prof. Dr. Demirer, kalıcı yaz saati uygulamasının hücredeki DNA tamir mekanizmasını bozduğunu savundu.

Armağan Çağlayan’ın Ekol TV’de yayınlanan programına konuk olan Prof. Dr. Taner Demirel’in yaz saati uygulaması ile sağlık ilişkisi üzerine yaptığı konuşmadan öne çıkan bölümler şöyle:

DNA kendini tamir edemezse...

* Biyolojik ritim son derece önemli. Üç Amerikalı bilim insanı 2017 yılında sirkadiyen ritmi dediğimiz gece-gündüz ritminin insan düzeyinde hücre etkisini moleküler düzeyde araştırdıkları çalışmalarıyla Nobel Ödülü aldılar.

* Biyolojik ritmi bozduğunuz zaman yani kalıcı yaz saatini uygulandığınızda hücredeki DNA tamir mekanizmasını bozuyorsunuz. DNA tamir mekanizması çok önemlidir. DNA kendini tamir edemezse hücre kanser hücresine dönüşüyor.

Kanserlerin artmasındaki en önemli etkenlerden...

* Biyolojik ritmin bozulması nedeniyle Türkiye'de kanserlerde önemli ölçüde artış oldu. Kalıcı yaz saati Türkiye'deki kanserlerin artmasındaki en önemli sebeplerden biridir. Beş altı yıl önce 160 bindi vakamız şimdi yılda 250 bin vakamız var.

* Çocuklarımız sabahın karanlığında gidiyor, akşam karanlığında dönüyor. D vitamini yok. Çocukların motivasyonu bozuldu. Uyku problemleri var. Okulda konsantrasyon sağlayamıyorlar. Ruhsal hastalıklar arttı. Depresyon arttı. Dikkat eksiklikleri arttı.

Prof. Dr. Taner Demirer kimdir?

Prof. Dr. Taner Demirer 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1997 yılları arasında ABD’de eğitim gördü.

İç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesine bağlı Fred Hutchinson Kaner Merkezi'nde yaptı.

TÜBA ve Avrupa Bilimler Akademisi Asli Üyesi, Dünya Akademiler Birliği Seçici Kurul üyesi olan Prof. Dr. Demirer siyasete İYİ Parti’den atılmıştı. İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı olan Prof. Dr. Taner Demirer, Mayıs 2024’te CHP’ye katılmıştı.