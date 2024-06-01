Kalp ameliyatlarında küçük kesi iyileşmeyi hızlandırıyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın, kalp cerrahisinin büyük bölümünü oluşturan ameliyatların robotik cerrahiyle gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, bu ameliyatın en büyük avantajının göğüs kafesi açılmadan yapılması olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu ameliyatta herhangi bir kesi izi kalmıyor. Çok küçük kesilerden yaptığımız için hastalar bunun izini ömrü boyu taşımak zorunda kalmıyor. Hastaların psikolojik açıdan daha rahat edebileceği bir ameliyat oluyor. Açık kalp ameliyatlarında, 'sternum' dediğimiz, göğsün tam önünde, halk arasında ise 'iman tahtası' denilen kemiği açmak zorunda kalıyoruz. Bu kemiğin boyu 20-30 santimetre arasında. Robotik cerrahi ile ameliyat yapıldığında 20-30 santimlik bu kesi yerine sadece 4 santimlik bir kesi oluyor. Dolayısıyla hastada görüntü itibarıyla ciddi fark yaratıyor."

"Açık ameliyatta iyileşme 2 ay, robotik cerrahide birkaç hafta"

Prof. Dr. Aydın, açık ameliyat yapılan hastalarda iyileşmenin yaklaşık 2 ayda olduğunu robotik cerrahide ise bu sürenin birkaç hafta sürdüğünü kaydetti. Hastaların bu durumdan memnun kaldığını, günlük hayatlarına çok kısa sürede döndüklerini aktaran Aydın, robotik cerrahi yapılan hastaların bu konuda kendilerine, "Ameliyattan sonra hiç ağrı yaşamadım. Korse hiç takmadım." gibi olumlu dönüşler yaptıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aydın robotik cerrahiyle ameliyat olacak hastalar için çeşitli kriterler olduğuna dikkati çekerek, "Hastanın robotik kalp cerrahisine uygun olup olmadığı kararını hastalığına ve vücut fonksiyonlarına göre veriyoruz. Eğer bu konuda tam bir fikir birliği sağlamışsak, uygun görüyorsak robotik kalp cerrahisi gerçekleştiriyoruz." dedi.