Prof. Dr. Altuntaş Dünya Aferez Birliği Başkanlığını devraldı

05 Mayıs 2018

Mehmet KAYA

ANKARA - Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kan uygulamalarının en önemlilerinden olan ayrıştırma işlemlerine yönelik faaliyet gösteren derneklerin küresel ölçekte üst örgütü olan Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanlığı görevini devraldı.

Türk bilim insanı Fevzi Altuntaş, Nisan 2016’da sonraki dönem başkanlık görevi için seçilmişti. Merkezi Ottowa’da bulunan ve 1984 yılında 7 ulusal organizasyon tarafından kurulan birlik halen 15 ayrı ulusal kuruluşun üyeliğiyle devam ediyor.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını yürüten Fevzi Altuntaş, 25 Nisan 2018 itibariyle başkanlık görevini yürütmeye başladı. Görevi kanadalı meslektaşından devralan Prof. Dr. Altuntaş Birliğin 17’inci ve tarihindeki en genç başkanı oldu.

Göreve başlamasının ardından bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, küresel örgütlerde Türk bilim insanlarının karar verici görevlerde yer almasının sık görülen bir durum olmadığına işaret ederek, “Dünya Aferez Birliği Başkanlığı son derece gurur verici olduğu kadar sorumluluk isteyen bir görev. Çünkü bu anlamlı görev sadece kendimin değil ülkemin başarısıdır. Ülkemizin büyüklüğünün ve öneminin sonucudur. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır. Bu başarı Türk bilim camiasının, Hematoloji camiasının başarısıdır. Bugünlere gelmemde ve yetişmemde emeği olan her aşamada hocalarımın başarısıdır” dedi.

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ülkemizin klinik araştırmalar sıralamasında dünyada hak ettiği yerde olmadığını belirterek bunu yukarı taşımak istediğini ve Türkiye’nin klinik araştırmalarda 2023 yılına kadar ilk 10 içerisinde yer almasını umduğunu vurguladı. Başkanlığı dönemlinde gelişmekte olan ülkelerde afarez biliminin gelişmesine ve birliğe üye olmasına yönelik çalışmalar yapacağını anlatan Prof. Dr. Altuntaş, buna ek olarak genç bilim insanlarının eğitimine ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar yapmak istediğini vurguladı.

Dünya Aferez Birliği- World Apheresis Association (WAA) aferez ile ilgilenen tüm profesyoneller, toplumlar ve bilim insanları için şemsiye bir organizasyon olarak hizmet veriyor. Birlik eğitim, işbirliği ve bilimsel araştırmalara katkı yönünde çalışıyor. Bu kapsamda birlik, “Transfusion & Apheresis Science” dergisini yayılmıyor.