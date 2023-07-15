Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısında sorun yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşısının bulunamadığına dair haberleri yalanladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının bulunmadığına dair haberler üzerinde Twitter hesabında yazılı açıklama yayınladı.
Koca, stokta 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısının bulunduğunu, 1 milyon doz aşının da alım sürecinin devam ettiğini ifade etti.
Bakan, "Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır" ifadesini kullandı.