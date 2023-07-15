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Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısında sorun yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşısının bulunamadığına dair haberleri yalanladı.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının bulunmadığına dair haberler üzerinde Twitter hesabında yazılı açıklama yayınladı.

Koca, stokta 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısının bulunduğunu, 1 milyon doz aşının da alım sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Bakan, "Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır" ifadesini kullandı.