Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşısında sorun yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının bulunmadığına dair haberler üzerinde Twitter hesabında yazılı açıklama yayınladı.

Koca, stokta 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısının bulunduğunu, 1 milyon doz aşının da alım sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Bakan, "Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır" ifadesini kullandı.