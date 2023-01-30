Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: SMA'da ikinci ve üçüncü ilaç için...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halihazırda bir ilacın SMA tedavisinde kullanıldığını, 2 ve 3'üncü ilacın kullanımı için de kurulun karar alacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "SMA BİLİM KURULU yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" dedi.