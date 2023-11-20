Sağlık turizmi gelirleri savaşla yüzde 35 geriledi

Mehtap HALICI

İsrail-Filistin arasındaki savaş Türkiye’de özellikle kış döneminde pek çok farklı sektöre de can suyu olan sağlık turizmine darbe vurdu. Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında hızla yükselen bir ivme yakalamış ve geçen yıl 4 milyar dolarları aşan gelirlere imza atmıştı.

2022 yılında sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen 1.4 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye’de bu yılki beklenti 1.8 milyon kişiydi. Bu yılın ilk çeyreğinde de 2022 yılının aynı dönemine göre, yüzde 10.7’lik artışla 453 milyon 714 dolarlık gelir elde edilirken, savaş nedeniyle 10’uncu aya geldiğimizde kayıp yüzde 35’i aştı.

Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların en çok tercih ettiği branşlar kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz oluşturuyor. Bunların dışında saç ekimi, estetik ve güzellik uygulamaları da yoğun şekilde ilgi görüyordu.

"Saç ekim tedavisinde iptaller yaşanıyor" Türkiye’nin 2022 yılında sağlık turizminde gelirini 4 milyar dolar seviyesine çıkardığını ifade eden Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, “Sağlık turizmi pandemi döneminin olumsuz etkilerinden yeni yeni kurtulmaya başlamıştı.

Ancak 6 Şubat depremi sektöre negatif etki etti. Türkiye’de seçimler de o dönemde çetrefilli geçti. Arkasından İsrail-Filistin savaşı oldu. Bu sebeple de Türkiye’de sağlık turizmi gelirleri yüzde 35 oranında kan kaybetti” dedi. Terziler, sağlık turizminin hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Sağlık turizminin son 10 yılın en kötü dönemini geçirdiğini söyleyen Dr. Servet Terziler, “Şu anda İsrail-Filistin savaşı Türkiye’yi sağlık turizmi açısından direkt ve endirekt olarak etkiledi. Amerika’da ‘Türkiye’ye gitmeyin’ çağrısı yapmıştı. Bu noktalar Türkiye için hem genel turizm hem de sağlık turizmi özelinde önemli bir pazar. Kaldı ki son 3 ayda özellikle ekim-kasım-aralıkta biz bu ivmeyi yakalar ve açığı kapatırız diye hesaplıyorduk.

Fakat şu anda sağlık turizmi açısından o da darbe aldı. Son günlerde saç ekimi gibi tedavilere gelecek kişilerin operasyonlarında iptaller olduğunu ve daha sonraya ötelediklerini gözlemliyoruz” diye konuştu.

"Pazarı tamamen kaybedebiliriz"

Türkiye’nin sağlık turizminde güçlü olduğu alanlardan birisi de diş bakım ve tedavisi hizmetleri. Avrupa ülkelerinin yanı sıra son yıllarda ağırlıklı İsrail’den gelen hastalara hizmet veren diş sağlığı tarafında da savaşın etkileri hissediliyor.

Türkiye ve Avrupa’nın yanı sıra Tel Aviv’de de ofisi bulunan Özel Ata Ağız Diş Sağlığı Klinikleri’nin sahibi Selim Ata, her iki taraftan da yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek savaşın ekonomik etkilerinin de başladığını söyledi.

Ata, “İsrail’den ülkemize başlayan sağlık turizmi kapsamındaki hasta kabulleri özellikle pandemi döneminde hız kazanmıştı. Pandemi nedeniyle Avrupa’dan ve ülkemizden hasta sayısı kaybına uğrayan klinikler, İsrail’den gelen hastalar ile bu kayıplarını bir nebze olsun kurtarmışlardı.

Günümüze kadar gelen süreçte de İsrail hasta sayısı artış göstermiş, ülke ekonomisine büyük kazanç sağlamıştı” dedi. İsrail’den sağlık turizmi için gelen hastaların diğer sektörlerden de yaptıkları alışverişlerle ekonomiye artı değer kattığını ifade eden Ata, ancak yaşanan son gelişmelerle devam eden tedavilerin yarım bırakıldığını ve rezervasyonların iptal edildiğini açıkladı.

Sektör adına sıkıntılı bir dönem başladığına dikkat çeken Ata, “Savaşın sona ermesi ile bu sıkıntılı dönemin hemen geçeceğini düşünmüyoruz. Zira bu savaşın etkileri bir süre daha devam edecek. Bu da sağlık turizmi sektöründe İsrail pazarının kaybedilme endişesi yaratıyor” diye konuştu. Ata, savaş nedeniyle sadece İsrail değil bazı Avrupa ülkelerinden de rezervasyon iptallerinin geldiğine işaret etti.