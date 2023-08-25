Sağlık turizminde hedef 2 milyon ziyaretçi

İstanbul’da bu yıl ilki düzenlenen “1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı”, yüzleri güldürdü. Türk sağlık sektörü ile Arap ve Türk Cumhuriyetleri’ndeki sağlık sektörü öncülerini bir araya getiren fuarda, 15 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirilirken, 200 milyon doların üzerinde anlaşmanın altına imza atıldı. Fuarın mimarı TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, “Bundan sonraki süreçte hedefimiz, sağlık turizminde 2 milyon turistin ülkemize gelmesini sağlamak” dedi.

15 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirildi

İstanbul’da 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve Arap ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinden bine yakın iş adamı ile Türkiye’deki sağlık sektörünün öncü firmalarını bir araya getiren “1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı”, milyonlarca dolarlık iş anlaşmaları ile sona erdi. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteği ve Demir Sağlık ve Hayat Sigorta sponsorluğunda gerçekleştirilen fuara Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de büyük ilgi gösterdi. Mısır Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakan Yardımcısı Dr. Ahmed Hussien Shehata Elsobky ve Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, fuar boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. İki gün süren fuarda, 15 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirilirken, 200 milyon doların üzerinde anlaşmanın altına imza atıldı. Fuara katılan firmalar, İstanbul’daki hastaneleri de ziyaret etti.

TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, fuara ilişkin şunları söyledi:

“Fuara ilgi çok büyük oldu. Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Afrika ve Arap dünyasını Türkiye’deki sağlık sektörü ile buluşturduk. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, sağlık turizminde 2 milyon turistin ülkemize gelmesini sağlamak. Bunu da çok kısa sürede başaracağımıza inanıyorum. Kişi başı bin dolar civarında bir harcama söz konusu. Kısa bir süre içerisinde, bu fuarın da katkısı ile bunu en az 2 bin dolara çıkartacağız. Daha büyük kitlelerde toplantılar yapacağız ve burada Arap ülkeleriyle olan iş birliklerimizi arttıracağız. Bu anlaşmalar bizim sağlık turizmimizi çok iyi bir noktaya getirecek.”