Sağlık turizminde hedef 7.5 milyar dolar

19 Eylül 2017

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Türkiye'nin fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda dünyanın yükselen yıldızı haline geldiğini, bu yılı 7 milyar dolarlık hedefle kapatacaklarını, gelecek yıl ise 800 bin hastaya bakıp 7,5 milyar doları hedeflediklerini belirtti.

Dünyanın 146 ülkesinden hastanın, şifa bulmak için Türkiye'yi tercih ettiğini, başta Türk cumhuriyetler olmak üzere Rusya, Orta Doğu ağırlıklı taleplerin yoğun olduğunu ifade eden Çakmak, son dönemde Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerden gelenlerin de dikkati çektiğini kaydetti.

Çakmak, Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde sağlık turizmiyle ilgili bu kıtadaki ülkelerde tanıtım yaptıklarını, 20-24 Eylül'de Denizli'de yapılacak 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi kapsamında Afrika'nın 22 ülkesinden alım heyetlerini ağırlayacaklarını belirtti.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan sağlıktaki dönüşüme de dikkati çeken Çakmak, şöyle konuştu:

"Hedefimiz tabii ki 2023'ler de dünyanın bir numaralı sağlık destinasyonu olmak. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş ve uzun vadeli vizyonlarıyla bu hedefler hayata geçirilecek. Son 10 yıldır özel ve kamu hastaneleri bir bir açılıyor. 22 şehir hastanemiz 2023'e kadar hepsi hayata geçmiş olacak. Bölgenin değil dünyanın en yüksek kapasiteli ve en yüksek teknolojilerine sahip hastanelerine sahip olacağız. 180 üniversitemizin hemen hemen hepsinde artık tıp fakültelerimiz açılıyor. Yeni doktorlarımızı yetiştiriyoruz. Bundan 15 yıl önce yeni doktorlarımızı staj yaptıracak yer bulamıyorduk. Artık staj da yaptıracak, eğitimlerini üst seviyelere çıkartacak imkanlarımız mevcut hale geldi."

Hedef 800 bin hasta, 7.5 milyar dolar gelir

Türkiye'nin sağlık turizminde dünyada sayısal bakımdan dördüncü sıraya çıktığını, gelirde ise üçüncü olduğunu dile getiren Çakmak, geçen yıl 746 bin hastaya hizmet verilerek 5,6 milyar dolarlık gelir elde edildiğini söyledi.

Çakmak, "Ülkemizin fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda dünyanın yükselen yıldızı haline gelmesinin ardından koyduğumuz 2017 hedeflerimizi yakaladık, neredeyse geçtik. Koymuş olduğumuz 7 milyar dolar hedefle yılı inşallah kapatacağız. Yıl sonunda 750 bin hastaya ulaşacağız. Türkiye'nin sağlık turizminde 2018 yılı hedefi 800 bin hastayla 7,5 milyar olacak." diye konuştu.

Pamukkale ve Karahayıt pilot bölge olacak

Pamukkale'nin 2 bin 500 yıl önce marka bir sağlık kenti olduğunu hatırlatan Çakmak, burayı yeniden sağlık merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Kralların, kraliçelerin tedavi gördüğü, şifa bulduğu bu topraklarda sağlık turizmini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Pamukkale ve Karahayıt bölgesi bunu hak eden bölge. Türkiye'de de önemli bir pilot bölge olacak. Örnek bir kür merkezi kenti olacak. Bilgi birikimi ve insan kaynaklarıyla bunu hak eden bölge. Biz de buna inandığımız için konsey olarak bu zirveyi burada gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA