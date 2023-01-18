Sağlık turizminden Almanya çıkarması

16-17 Ocak 2023 tarihlerinde Türkiye’nin önde gelen 93 hastanesi, kliniği ve sağlık turizmi acentesinin katılımıyla düzenlenen “Berlin Sağlık Turizmi Fuarı” katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Organizasyon Başkanı Cihat Alagöz, fuarın katılımcı sayısı, niteliği ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle Berlin’de büyük ses getirdiğini ifade ederek, “Fuarımız ile Almanya ile Türkiye arasında sağlık turizminin geliştirilmesi için her iki ülkenin sağlık turizmi aktörlerinin birbirleriyle tanışmasını sağladık. Taraflar arasında işbirliği imkanları tesis etmek olan Berlin Sağlık Turizmi Fuarı, amacına ulaşarak hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden tam not aldı” dedi.

Yeni rota Amsterdam

Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nın; Konferans, İşbirliği Toplantıları, B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği ve Uluslararası Networking Kokteyl Resepsiyonu tek çatı altında 5 büyük etkinliğe evsahipliği yaptığını belirten Alagöz, sıradaki projenin 2-3 Haziran 2023 tarihlerinde Hollanda’da ikinci kez düzenleyecekleri Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı olduğunu söyledi.

2022 yılının ilk dokuz ayı içerisinde Türkiye’yi tedavi maksadıyla ziyaret eden yabancı sayısının 876 bin 521 kişiye ulaştığını ve Türkiye’nin bu süre zarfında 1.6 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ettiğini belirten Alagöz, bir önceki yıla nazaran katlanarak artan bu başarıya ulaşılmasında Ticaret Bakanı Sn. Mehmet MUŞ liderliğinde Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen vizyoner çalışmaların büyük payı olduğunu vurgulayarak sektörün Sayın Bakan’a ve ekibine müteşekkir olduğunu ifade etti.