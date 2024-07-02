Sağlıkta Ortadoğu’nun yerini Avrupa ve ABD aldı

Nurdoğan A. ERGÜN

Turizm alanında de­niz-kum-güneş dışındaki kaynakları aktif bir şekil­de devreye alan Türkiye, alter­natif kanallardan sağlık turiz­minde yükselen bir trend çiziyor. Sağlık turizmi, Türkiye’nin 60 milyar dolara yaklaşan turizm gelir pastası içerisinde henüz 3 milyar dolar gibi bir paya da sa­hip olsa ibre yükseliş trendi çi­ziyor. Her ne kadar İsrail-Filis­tin savaşının etkisiyle bölgeden gelen hasta sayısında düşüş göz­lemlense de Avrupa ve ABD’den gelenler Ortadoğu’nun açığını kapatıyor.

TÜİK verilerine gö­re, 2023 yılında toplam 1 milyon 538 bin 643 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye gelmiş ve buradan elde edilen gelir 3 mil­yar doların üzerinde gerçekleş­ti. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise 428 bin 72 hasta sağlık hizmeti aldı ve buradan da 849 bin 663 bin dolar gelir elde edildi. Ulus­lararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar kadın has­talıkları, iç hastalıkları, göz has­talıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon has­talıkları ve kulak-burun-boğaz olurken saç ekimi ve estetik de tercihte önemli bir paya sahip.

Türkiye’de sağlık turizmi ala­nında 25 yıldır faaliyet gösteren Esteworld’ün Yönetim Kuru­lu Başkanı Dr. Mustafa Tuncer, hastaların yüzde 80’inin yurtdı­şından geldiğini belirterek, özel­likle Almanya, Fransa, Hollan­da, İtalya ve Japonya’nın ön pla­na çıktığını kaydetti. Türkiye’ye gelen hasta profilinde Ortado­ğu’nun yerini Avrupa ve ABD’nin aldığını söyleyen Tuncer, “Kör­fez bölgesi ülkelerinden büyük bir ilgi vardı. Şimdilerde batılı ülkelerin ilgisi arttı. Dünyanın 100’e yakın ülkesinden hasta ka­bulümüz var. Japonya’dan Bre­zilya’ya kadar farklı ülkelerden geliyorlar” dedi.

Türkiye estetik cerrahide 5’inci sırada

Türkiye’nin uygulama deneyi­mi ve uzun yıllar sağlık alanın­da yapılan yatırımlarla dünya ül­keleri arasında sağlık turizmin­de öne çıkmayı başardığını dile getiren Tuncer, şöyle devam et­ti: “Bugün dünyanın birçok ül­kesinde ve estetik merkezinde Türk hekimleri ya da Türkiye’de herhangi bir estetik merkezinde çalışmış yabancı bir uzmanı gör­mek mümkün.

Yine teknoloji ve uygulama çeşitliliği anlamında da oldukça ileri seviyedeyiz. Bugün ülkemiz saç ekimi konusunda öne çıkmış olsa da özellikle diş başta olmak üzere diğer estetik uygu­lamalar ve cerrahisinde oldukça iyi. Sağlık turizmini deniz, gast­ronomi ve kültür turizmini de bir­leştirebiliyor.”

Türkiye’de bulu­nan merkezlerin sayı, kalite, işlem çeşitliliği olarak da iyi bir nokta­da olduğuna işaret eden Tuncer, “Son araştırmalara göre Türkiye, dünyada en çok estetik cerrahi ya­pılan 5’inci ülke konumunda. Es­tetik cerrahi sektörü hızla büyü­meye devam eden bir alan; çünkü gelişen teknoloji ile birlikte her yıl yeni tedaviler sürece ekleniyor, bu da büyümeyi destekliyor. Ülkemiz estetik sektörü için tam bir refe­rans noktası” diye konuştu.

Ayda 2 bin 500 işlem yapılıyor

Türkler’in estetik için Avru­pa’ya gitmesi yerine Avrupalıları Türkiye’ye çekmek için 2004 yı­lında Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu’nu kuran Dr. Musta­fa Tuncer, bugün gelinen noktayı şöyle anlattı: “Bugün İstanbul’da Esteworld Altunizade Cerrahi Kompleksi, Esteworld Altuniza­de Köşk, Esteworld Bahçeliev­ler ve Esteworld Ataşehir olmak üzere dört kliniğimiz ile her ge­çen gün yeni hizmetler, yeni teda­vi ve yöntemlerimizle saç ekimi ve tedavileri, plastik cerrahi, diş estetiği, beslenme/longevity ve medikal estetik alanlarında hiz­met veriyoruz. 2 bin metrekare ile başladığımız bu yolculuğa şu an­da 20 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanla devam ediyoruz.”

Kurum olarak estetik cerrahi, saç ekimi ve diş alanında güçlü bir bilgi birikimine sahip oldukları­nı anlatan Tuncer, “Türkiye’yi saç ekimi ve plastik cerrahide yurt dı­şına açan lokomotif şirketiz. İs­tanbul’un bu alanda dünya sah­nesine çıkmasını sağladık.

Es­teworld olarak bugün, alanında Türkiye’nin en çok tercih edilen sağlık kuruluşlarından biriyiz. Yi­ne estetik konusunda Avrupa’da da en çok tanınan markayız” yo­rumunu yaptı. Tuncer, Estewor­ld olarak ayda yaklaşık 2 bin 500 işlemle bugüne kadar 600 binden fazla operasyon gerçekleştirdik­lerini de açıkladı. Bugün dünya­nın 35 ülkesinde temsilcilikle­ri bulunan Esteworld, THY’nin uçuş yaptığı her noktada yer al­mak istiyor.

“Fenomenler sektörü olumsuz etkiliyor”

Sağlık turizminde de merdiven altı diye tabir edilen işletmelerin sektöre zarar verdiğini söyleyen Dr. Mustafa Tuncer, “Yine son dönemlerde fenomenlerin de adının karıştığı güzellik merkezleri ,sektörün gelişimini olumsuz etkileyen, sektörün algısını yanlış yönde değiştiren sorunlar. Bu merkezlerden farklı bir konumda olsak da açılan birçok şubede güzellik merkezi yazması dolayısıyla kamuoyunun aklında bir soru işaretine sebep oluyor. Yetkisi olmayan hatta doktor dahi olmadan kişilerin, kuaför salonlarında, dolgu ve botoks gibi estetik işlem gerçekleştirmesi sorunlar arasında. Bu konuya bir düzenleme getirilmeli" dedi.