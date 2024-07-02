Sağlıkta Ortadoğu’nun yerini Avrupa ve ABD aldı
Türkiye’nin 60 milyar dolara yaklaşan turizm gelirleri içerisinde 3 milyar dolarlık yer tutan sağlık turizmi, yükseliş grafiğini sürdürüyor. İsrail-Filistin savaşının etkisiyle bölgeden gelen hasta sayısında düşüş yaşanırken, Avrupa ve ABD’den gelenler Ortadoğu’nun açığını kapatıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Turizm alanında deniz-kum-güneş dışındaki kaynakları aktif bir şekilde devreye alan Türkiye, alternatif kanallardan sağlık turizminde yükselen bir trend çiziyor. Sağlık turizmi, Türkiye’nin 60 milyar dolara yaklaşan turizm gelir pastası içerisinde henüz 3 milyar dolar gibi bir paya da sahip olsa ibre yükseliş trendi çiziyor. Her ne kadar İsrail-Filistin savaşının etkisiyle bölgeden gelen hasta sayısında düşüş gözlemlense de Avrupa ve ABD’den gelenler Ortadoğu’nun açığını kapatıyor.
TÜİK verilerine göre, 2023 yılında toplam 1 milyon 538 bin 643 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye gelmiş ve buradan elde edilen gelir 3 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise 428 bin 72 hasta sağlık hizmeti aldı ve buradan da 849 bin 663 bin dolar gelir elde edildi. Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz olurken saç ekimi ve estetik de tercihte önemli bir paya sahip.
Türkiye’de sağlık turizmi alanında 25 yıldır faaliyet gösteren Esteworld’ün Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tuncer, hastaların yüzde 80’inin yurtdışından geldiğini belirterek, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Japonya’nın ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye’ye gelen hasta profilinde Ortadoğu’nun yerini Avrupa ve ABD’nin aldığını söyleyen Tuncer, “Körfez bölgesi ülkelerinden büyük bir ilgi vardı. Şimdilerde batılı ülkelerin ilgisi arttı. Dünyanın 100’e yakın ülkesinden hasta kabulümüz var. Japonya’dan Brezilya’ya kadar farklı ülkelerden geliyorlar” dedi.
Türkiye estetik cerrahide 5’inci sırada
Türkiye’nin uygulama deneyimi ve uzun yıllar sağlık alanında yapılan yatırımlarla dünya ülkeleri arasında sağlık turizminde öne çıkmayı başardığını dile getiren Tuncer, şöyle devam etti: “Bugün dünyanın birçok ülkesinde ve estetik merkezinde Türk hekimleri ya da Türkiye’de herhangi bir estetik merkezinde çalışmış yabancı bir uzmanı görmek mümkün.
Yine teknoloji ve uygulama çeşitliliği anlamında da oldukça ileri seviyedeyiz. Bugün ülkemiz saç ekimi konusunda öne çıkmış olsa da özellikle diş başta olmak üzere diğer estetik uygulamalar ve cerrahisinde oldukça iyi. Sağlık turizmini deniz, gastronomi ve kültür turizmini de birleştirebiliyor.”
Türkiye’de bulunan merkezlerin sayı, kalite, işlem çeşitliliği olarak da iyi bir noktada olduğuna işaret eden Tuncer, “Son araştırmalara göre Türkiye, dünyada en çok estetik cerrahi yapılan 5’inci ülke konumunda. Estetik cerrahi sektörü hızla büyümeye devam eden bir alan; çünkü gelişen teknoloji ile birlikte her yıl yeni tedaviler sürece ekleniyor, bu da büyümeyi destekliyor. Ülkemiz estetik sektörü için tam bir referans noktası” diye konuştu.
Ayda 2 bin 500 işlem yapılıyor
Türkler’in estetik için Avrupa’ya gitmesi yerine Avrupalıları Türkiye’ye çekmek için 2004 yılında Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu’nu kuran Dr. Mustafa Tuncer, bugün gelinen noktayı şöyle anlattı: “Bugün İstanbul’da Esteworld Altunizade Cerrahi Kompleksi, Esteworld Altunizade Köşk, Esteworld Bahçelievler ve Esteworld Ataşehir olmak üzere dört kliniğimiz ile her geçen gün yeni hizmetler, yeni tedavi ve yöntemlerimizle saç ekimi ve tedavileri, plastik cerrahi, diş estetiği, beslenme/longevity ve medikal estetik alanlarında hizmet veriyoruz. 2 bin metrekare ile başladığımız bu yolculuğa şu anda 20 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanla devam ediyoruz.”
Kurum olarak estetik cerrahi, saç ekimi ve diş alanında güçlü bir bilgi birikimine sahip olduklarını anlatan Tuncer, “Türkiye’yi saç ekimi ve plastik cerrahide yurt dışına açan lokomotif şirketiz. İstanbul’un bu alanda dünya sahnesine çıkmasını sağladık.
Esteworld olarak bugün, alanında Türkiye’nin en çok tercih edilen sağlık kuruluşlarından biriyiz. Yine estetik konusunda Avrupa’da da en çok tanınan markayız” yorumunu yaptı. Tuncer, Esteworld olarak ayda yaklaşık 2 bin 500 işlemle bugüne kadar 600 binden fazla operasyon gerçekleştirdiklerini de açıkladı. Bugün dünyanın 35 ülkesinde temsilcilikleri bulunan Esteworld, THY’nin uçuş yaptığı her noktada yer almak istiyor.
“Fenomenler sektörü olumsuz etkiliyor”
Sağlık turizminde de merdiven altı diye tabir edilen işletmelerin sektöre zarar verdiğini söyleyen Dr. Mustafa Tuncer, “Yine son dönemlerde fenomenlerin de adının karıştığı güzellik merkezleri ,sektörün gelişimini olumsuz etkileyen, sektörün algısını yanlış yönde değiştiren sorunlar. Bu merkezlerden farklı bir konumda olsak da açılan birçok şubede güzellik merkezi yazması dolayısıyla kamuoyunun aklında bir soru işaretine sebep oluyor. Yetkisi olmayan hatta doktor dahi olmadan kişilerin, kuaför salonlarında, dolgu ve botoks gibi estetik işlem gerçekleştirmesi sorunlar arasında. Bu konuya bir düzenleme getirilmeli" dedi.