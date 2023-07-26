Salmonella Hastalığı nedir? Salmonella bulaşıcı mıdır? Tedavisi nasıl yapılır?

Salmonella Hastalığı nedir? Salmonella bulaşıcı mıdır? Salmonella nasıl bulaşır? Tedavisi var mı? Tedavisi nasıl yapılır? İşte ayrıntıları...

Salmonella nedir?

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

Salmonella'nın belirtileri nelerdir?

Salmonella belirtileri diğer mide bağırsak enfeksiyonlarında görülen belirtilerle benzerdir. Ciddi bir sıvı kaybına (dehidrasyon) sebep olabilir. Salmonella hastalığı belirtileri şöyle sıralanabilir:

-Ateş

-İshal (diyare)

-İştah kaybı

-Baş ağrısı

-Kramp şeklinde karın ağrısı

-Titreme

-Mide bulantısı

-Kusma

-Dışkıda kan ya da mukus

Salmonella bulaşıcı mıdır? Nasıl bulaşır?

Salmonella enfeksiyonu genellikle çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları ve yumurta veya yumurtaları ürünleri yemekle veya pastörize edilmemiş süt içmekle bulaşır. Salmonella serotipleri içerisinde yalnızca insanlarda ve hayvanlarda hastalık yapanı olduğu gibi, hem insanda hem de hayvanda hastalık yapan türleri de olan bir mikroorganizmadır. Salmonella typhi sadece insan için patojendir.

Salmonellalar’ın primer kaynağı insan ve hayvanlardır. İnsanlar taşıyıcı olarak enfeksiyonların potansiyel kaynağını oluştururlar. Taşıyıcı insan ve hayvanların dışkısı enfeksiyonun yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Salmonella bütün çiftlik hayvanlarında (tavuk gibi kümes hayvanları, sığır ve domuz) bulunur. Özellikle su kaynaklarının kanalizasyon ile kirlenmesi, mikroorganizmaların gıda üretim ve tüketim zincirine rahatlıkla geçişine yol açar.

Tavuk ve domuz yetiştiriciliği bu kirlenmeden öncelikle etkilenerek, Salmonellozis’in ana kaynağını oluştururlar. Salmonella çok farklı yollarla da bulaşabilir ve enfeksiyona yol açar. Tavukçuluk ürünlerinden yumurta başta olmak üzere, enfekte olmuş kırmızı et ürünleri, süt, taze meyve, sebze, su, fast-food ürünler de Salmonella salgınlarına neden olabilirler.

Salmonella tedavi yöntemi nedir?

Salmonella enfeksiyonu aşırı ishale bağlı olarak vücudu susuz bıraktığı an doktora gidilmelidir. Salmonella salgınına yakalandığınızı ateş, şiddetli karın ağrısı ve ishal ile anlayabilirsiniz. Bu belirtiler varsa derhal doktora gitmelisiniz. Bebeğinizde Salmonella bakterisinden şüpheleniyorsanız hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Salmonella teşhisi dışkı testi (gaita testi) ve kan testi ile konabilir. Bazen idrar örneği gibi vücut sıvılarından da örnek alınabilir. Teşhis aldıysanız hastaneye yatmaya gerek kalmadan tedavi gerçekleştirilebilir.

Salmonella tedavisi su ve elektrolit kaybı yaşattığı için sıvı takviyesi almanız gerekir. Bu takviye sadece su içerek alınamayabilir. Doktorun önerebileceği su ve oral redhidrasyon sıvıları verilebilir.

Salmonelloz genellikle antibiyotik vermeden kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır. Sıvı tedavisi tedavideki en önemli basamaktır, bir an önce vücudun kaybettiği sıvı ve elektrolitlerin yerine konulması gerekir. Antibiyotik tedavisi sadece bazı durumlarda Salmonella ilacı olarak verilmelidir. Tifo ve bağışıklık sistemi baskılanmış ve kliniğin ağır seyretme ihtimali olan hastalar hariç gastroenterit vakalarında antibiyotik kullanılmaz.

Tifoda antibiyotik kullanılmasının nedenleri Salmonella typhi’nin bağırsaklardan kan dolaşımına geçmesi ve sistemik enfeksiyon yapabilme riskidir. Kan dolaşımına karışan bakteriler idrar yolu enfeksiyonu, menenjit, kalp kapak enfeksiyonu, kemik-eklem enfeksiyonu yapabilir.

Salmonelloz enfeksiyonunda doktor önermediği sürece kusma ve ishali ilaçlarla kendiniz kesmeye çalışmayın. Sadece sıvı kaybı konusunda dikkatli olun. Bebeğinize Salmonella teşhisi konduysa sakın emzirmeyi kesmeyin, aksine sık sık emzirmeye devam edin. Mama ile beslenen bebekler için oral sıvı takviyeleri verilebilir, bir yandan besleme devam eder.

Salmonella enfeksiyonu geçtikten sonra bile bazı kişilerde haftalar hatta aylar sonra Reiter Sendromu olarak bilinen bir artrite sebep olabilir. Bu sendromda göz tahrişi, eklem ağrısı ve ağrılı idrar şikayetleri görülür.

Salmonella hastalığını evde kendi kendinize atlamanızda size yardımcı olacak sıvı takviyesi önerileri şunlardır:

-Bol su için.

-Oral rehidrasyon solüsyonları tüketin.

-Et suyu ile yapılan çorba için.