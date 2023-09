Sanata yatkınlık estetik algısına katkı sağlıyor

Takip Et

Günay DEMİRBAĞ

Nefes ve koku almayı sağlayan burun, yüzün ortasında estetik açısından görünüşü etkileyen en önemli organlardan biri. Dolayısıyla sağlık ihtiyacı veya estetik olarak yapılan ameliyatlarda doktor seçimi önem kazanıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahı Prof. Dr. Ender İnci, hastaların operasyona karar vermeden önce iyi araştırmalarını, tecrübesine ve bilgisine en çok güvendikleri doktora burunlarını teslim etmeleri gerektiğini belirtiyor. İnci, alanında önemli isimlerden biri olmasının yanı sıra sanata, özellikle üç boyutlu heykeller yapmaya meraklı bir hekim. Sanat ile ilgilenmenin kazandırdığı estetik vizyonu ve beceriyi yeni başlayan meslektaşlarına da öneriyor. Kendisine estetik hakkında merak edilenleri sorduk.

Sayın Ender İnci, Kulak Burun Boğaz bölümünden estetik alanına geçmeye nasıl karar verdiniz?

92 – 96 yıllarında Kulak Burun Boğaz ihtisasında baş - boyun ameliyatlarıyla birlikte estetik de yapmaya başladım. 10 sene kadar ağırlıklı baş – boyun kanser tedavisi yaptım. Sonra da giderek ameliyat alanım estetiğe doğru kaymaya başladı. Özellikle son on senedir ağırlıklı olarak ameliyatlarımı estetik oluşturuyor. Türkiye’deki kadınların estetik tercihlerinin yüzde 90’nını burun ameliyatı oluşturuyor. Güzellik kavramı çok göreceli bir şey, yüz yıllar içerisinde de çok değişti. M.Ö. ki güzellik kavramı ile bugünkü arasında çok fark bulunuyor. Bunu şuradan anlıyoruz; M.Ö. kadın ve erkek heykellerinde ki yüz açı oranları günümüzden daha değişik.

Güzellik, “altın oran” denilen bir ölçü ile birlikte anılıyor. Nedir “altın oran” bahseder misiniz?

Altın oran dediğimiz şey çok tartışılıyor. Gerçekten doğada 1.618 dediğimiz altın oran var mı? Varsa gerçekten estetik mi? M.Ö. 400 yıllarında Öklit tarif etmiş ve Orta çağ sonrası İtalyan matematikçi Fibonacci bunu matematiksel rakamlara dökerek açıklamış. Yani bir şeyin uzun kenarının kısa kenarına oranı 1.618 civarındaysa göze daha estetik geliyor. Bir burnun uzunluğunun yüksekliğine oranı 1.6 – 1.7 civarındaysa göze daha güzel geliyor. Örneğin bir insanın bacaklarının uzunluğu tüm vücuduna uzunluğuna oranı 1.6 -1.7 civarındaysa daha estetik görünüyor

Altın oran gerçekten güzel gösteriyor mu?

Benim genel görüşüm, her şeyde olmasa da bazı yapılar için doğru bir oran. Mesela cep telefonları ve bilgisayarlarda bunu görebilirsiniz, kare şeklinde yapılmıyor. Bu oranın insanların gözüne daha estetik geldiğini kabul ediyoruz. Ben de Plastik Cerrah olarak özellikle burun yapıyorum. Şöyle bir örnek vereyim, burnun uzunluğu beş ise yüksekliği üç cm olduğunda yaklaşık 1.6 – 1.7’yi yakalayabiliyorsunuz. O zaman bu göze daha güzel gelen bir burun oluyor. Diğer yüz oranları için de geçerli olmasına rağmen bilimsel bir şey değil. Doğada çiçekler, böcekler, hayvanlar gibi birçok yapı, altın orana uymadığı halde gözümüze çok güzel gelebiliyor. Benim fikrime göre genelleme yapmak çok doğru değil.

Beğenilme duygusu mutluluk hormonu salgılatıyor

Dünyada insanı en çok mutlu eden iki duygudan bir tanesi beğenilme duygusudur. Sabah kalkıp, aynaya baktığınızda eğer kendinizi beğenirseniz mutlu olursunuz. Beğenilmeyle birlikte dopamin mutluluk hormonu salgılanır. Dolayısıyla bütün günü mutlu geçirebilirsiniz. Artık internet çağındayız, sosyal medyadan 24 saat birbirimizi izliyoruz. Oradan gelen beğeni yorumlar, farkında olmasak da dopamin salgılanmasına neden oluyor. Dolayısıyla insanın kendini beğenmesi güzel bir şey.

Normal şartlar altında botoks ne zaman yaptırılmaya başlanmalı?

Botoks, kimyasal bir madde değil, doğal bakteri toksini olduğu için etkisi geçici. Yüzde kırışıklıklar oturmadan 30- 35 yaşlarında botoksa başlanmasında fayda var. Böylece 50’li yaşlara gelindiğinde daha derin çizgiler yerine genç bir cilt ile karşılaşılır. Göz altında gerçekten yorgun ve çirkin bir görüntü var ise ışın dolgusu yapmak isabetli olacaktır.

“Bunu bir kişisel bakım gibi düşünün”

Göz çevresinde kırışıklıklar, alın ve kaşların arasında bariz derin çizgilenmeler dudak kenarında smoker lines dediğimiz çizgileri gördüğümüzde daha da oturmadan dolgu botoks bazen de mezoterapi ile gidermeye çalışıyoruz. Bunu bir kişisel bakım gibi düşünün.

Sizin ayrıca baskın olan sanatsal bir yönünüz de var. Heykel yapmayı seviyorsunuz. Nasıl başladınız heykel yapmaya?

Aslında heykel kursuna gitmeden önce, bahçemde karlarla heykeller yapıyordum. Bunu daha profesyonel hale çevirmeye karar verdim. Daha sonra Karaköy’de profesyonel bir hocadan ders almaya başladım. Canlı dokuda burun şekillendirip üç şekilli yüz yaptığım için işimle de uyum sağladı. El yatkınlığımın da olduğunu tahmin ediyorum. Hem bu çalışmalar hoşuma gidiyor hem de farklı bir şeyle ilgilenmek de insanı mutlu ediyor. Estetik cerrahisi yapmayı düşünen tüm arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Elinize verilen çamura eğer üç boyutlu güzel bir burun, yüz yapamıyorsanız başka cerrahileri yapın estetik cerrahiyi yapmayın. Çünkü estetik cerrahisi diğer cerrahilerden farklı olarak üç boyutlu düşünme ve estetik algı gerektiriyor. Herkesin estetik algısı aynı değildir. Bütün cerrahlar aynı teknikleri bildikleri halde yaptıkları burunlar bir birine benzemez. Sebebi beynimizdeki üç boyutlu düşünme merkezinin büyüklüğü ve estetik algımız farklı. Ben onun yüzüne diğer cerrahtan daha farklı açıları yakıştırıyorum o başka açıları. O yüzden özellikle estetik işini yapmayı düşünen tüm asistanlarıma tavsiye ediyorum. Sanatla ilgisi olmayan birisi estetik ameliyatı yapmasın. Bir yüzde canlı dokuda buruna nasıl şekil vereceğinizi bilmek hangi oranlarla nasıl yapacağınıza karar vermek bir sanattır. Her hasta doktor için bir heykeldir aslında.

Nasıl bir burun olacağına hastayla karar veriliyor

Estetik ameliyatları zordur. Hastalara yaptırmadan önce mutlaka birkaç hekimden fikir almalarını tavsiye ederim. Tecrübesine ve bilgisine en çok güvendiklerine de ameliyat olsunlar. Burun ameliyatı olacaklara tavsiyem, herkese aynı burunu yapan hekime gitmesinler.

Abartılı yapılan her şey çirkin gözüküyor Her yüze farklı, daha doğal burun yapan hekim arkadaşlarımız var. Bazen çok nadir de olsa hasta çok iddialı burun isteyebiliyor. Tarzım değil, benin burunlarım herkesin yüzüne göre farklı. Abartılı yapılan her şey de çirkin gözüküyor. Hastanın mimikleri önemli, örneğin birçok hastanın burnu konuşurken aşağı doğru çeker. Ameliyat sırasında çeken kasları kesip burnu engelliyoruz. Ameliyata karar vermek kolay değil. Öncesinde hastaya oranları gösterip ortak bir karar alıyoruz.