Serinlerken sağlığınızdan olmayın!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, klimaların birçok hastalığa yol açtığını aktararak, "Klima ve havalandırma ile ilişkili hastalıklar, genelde klimaların iyi temizlenmemesi, kirli havayı sirküle etmeleri ve özellikle sıcak havalarda soğuma amacıyla direkt vücuda temas edilmesi ile ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıklara bağlı şikayetler ise ateş, öksürük, burun akıntısı-hapşırık, balgam, hırıltı gibi üst ve alt solunum yollarına ait semptomlar olabileceği gibi yüz felcinde görülebilen yüzde asimetrik görünüm, ağızda kayma, konuşmada peltekleşme gibi semptomları da içerebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hijyen eksikliği bakteri artışına sebep oluyor

Işıkoğlu, Lejyoner hastalığının, klimalarda ve havalandırmalarda yeterli ve düzenli temizlik ve bakım yapılmadığında su sisteminde üreyen 'Legionella Pneumophilia' isimli bakterinin sudan havaya karışarak meydana geldiğini kaydederek, bu hastalığın zatürrenin yanı sıra balgamlı öksürük, nefes darlığı gibi daha ağır semptomlara yol açtığını, hastaların halsizlik, yüksek ateş, kuru öksürük, kas-eklem ağrıları gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Risk gruplarında hayati sonuçlara yol açabilir

Lejyoner hastalığında, zatürreden farklı olarak ishal, bulantı gibi mide-bağırsak sistemine ait şikayetler, duygudurum değişimleri, dikkat eksikliği gibi atipik semptomların yaşandığını aktaran Işıkoğlu, "Özellikle 50 yaş üzeri, diyabet, obezite, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlar, kanser hastaları, HIV enfeksiyonu ya da bazı ilaçlar kullanarak bağışıklık sistemini baskılayan durumları olanlar ve sigara kullananlar, bu hastalık ve türevlerine özellikle dikkat etmeliler. Hayati sonuçlar doğurabilir" şeklinde görüş belirtti ve klima kullanılan ortamlarda zorunlu olarak bulunanlara şu önerilerde bulundu:

"Klima kullanımını terk edemiyorsanız, klimaların hava dalgasını direkt göğüse ve yüze maruz bırakmayın. Klimada ani sıcaklık değişimleri yapmayın. Akımı, arabada cam gibi soğuğu üzerine çeken bir yüzeye yansıtarak ve ortamdaki nem oranına dikkat ederek kullanın. Bu hususta en önemli noktalardan biri, klimaların düzenli olarak bakımının yaptırılması. Temizlenmemiş klimaların hastalık saçtığını, sonuçlarının da sağlık açısından çok kötü olabileceğini unutmayın."