SGK ilaç listesini güncelledi: Üç ilaç liste dışı

SGK’nın güncellediği bedeli ödenecek ilaç listesinde hem eklenen hem de listeden silinen ilaçlar oldu. Listeye Pivertel ve Solarvit ilacı eklendi. Listeden çıkarılan ilaçlar ise Addaven IV Inf için Kons. Sol, Propofol ve Voluven oldu.

SGK'nin yaptığı duyuruya göre Pivertel ve Solarvit ilacı eklenenler arasında yer aldı. Faslodex,Panadol Extra ve Pegasys ilacı düzenlendi.

Addaven IV Inf için Kons. Sol, Propofol ve Voluven ilaçları ise pasife alınarak devre dışı bırakıldı. Yapılan düzenlemenin, 20 Ocak itibarıyla geçerli olduğu belirtildi.



Eklenen ilaçlar:

Pivertel 50 mg film kaplı tablet (40 tablet)

Pivertel 50 mg film kaplı tablet (80 tablet)

Solarvit 20.000 I.U Yumuşak Kapsül (14 KPS)



Pasife alınan ilaçlar:

Addaven IV Inf için Kons. Sol

Propofol yüzde 1 200 mg/20 ml 5 AMP (Fresenius)

Propofol 500 mg/50 ml 1 FLK (Fresenius)

Voluven yüzde 6 IV ML SOL



Düzenlenen ilaçlar:

Faslodex 250 mg/5 ml * 2 Enj. Çöz.

Panadol Extra 500 MG /65 MG film tablet

Pegasys 135 MCG/0,5 ml enjeksiyonluk hazır şırınga (1 Adet)

Pegasys 180 MCG/0,5 ml enjeksiyonluk hazır şırınga (1 Adet)