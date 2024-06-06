"Sünnet için en uygun yaş aralığı 0-2"

Sünnetin basit bir işlem olarak görülmesine rağmen cerrahi bir müdahale olduğunu hatırlatan Op. Dr. Ali Eyvazov, "Tamamen steril bir ortamda ve işin uzmanları tarafından uygulanan sünnetin, bilimsel olarak pek çok faydası bulunmaktadır. Sünnetin; idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma, penis apsesi oluşumlarını engelleme, cinsel yolla bulaşabilen hastalıkları önleme, penis kanserine karşı koruma gibi faydaları vardır" ifadelerini kullandı.

Anestezi uygulaması büyük önem taşıyor

Çocuğun öncelikle sünnet işlemini uygulayacak cerrahi doktoru ve anestezi uzmanı tarafından muayene edildiğini, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapıldığını belirten Op. Dr. Ali Eyvazov, çocuğun yaşına ve uygulanacak anestezi şekline göre beslenme rejimi belirlendiğini, steril şartlarda, yaşa uygun olarak tercih edilen anestezi yöntemi uygulanarak sünnetin gerçekleştiğini bildirdi.

Uygulanan anestezinin önemine değinen Eyvazov, yenidoğanlar ile ilk 2-3 aylık dönemdekiler için lokal anestezinin tercih edildiğini, 1 yaşından sonra ise anksiyeteyi azaltmak ve çocukların psikolojik travma yaşamasının önüne geçmek amacıyla sedasyon yöntemiyle genel anestezi altında sünnet yapılmasını tavsiye etti. Sünnet sırasında genellikle az iz bırakan, çabuk iyileşen, sonradan alınmasına gerek olmayan dikiş materyalleri kullandığını ve cerrahi işlemin genellikle 20-25 dakika sürdüğünü aktaran Eyvazov, sünnetle ilgili özel durumlar olabileceğini de vurguladı.

Tam iyileşme süresi 14 gün

İşlem sırasında yapılan ağrı kesicilerin etkisi nedeniyle sünnet sonrası çocukların genellikle ağrı hissetmediğini belirten Eyvazov, operasyon sonrası 48 saatin ardından ağrı kesiciye ihtiyaç kalmayacağını, ilk birkaç gün içinde şişlik ve kızarıklığın geçeceğini, tam iyileşme süresinin 10-14 gün arasında olduğunu kaydetti.

En doğru yaş aralığı 0-2

Teknik olarak sünnetin herhangi bir yaşta yapılabildiğini ancak yenidoğan döneminde veya 2 yaşa kadar olan süreçte yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Eyvazov, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yenidoğan döneminde insan vücudunda hücre yenileme hızı daha yüksek olduğundan cerrahi yaraların iyileşme süresi de hızlı olmaktadır. Bu dönemde yapılan sünnetlerde cerrahi komplikasyon riski çok daha düşük olmakta ve çocuğun psikolojik olarak etkilenme riski de hemen hemen sıfıra yakın olmaktadır. Çocuklar, psikoseksüel gelişim sürecinde 3-6 yaş aralığındaki 'fallik dönem' evresinde cinsel kimliklerini keşfetmeye başlar ve kız, erkek ayrımını fark eder. Bu nedenle bu dönemde yapılan sünnetin psikolojik travmaya yol açabileceği ve olumsuz etkilerinin olabileceği öngörülmekte. Bu durum göz önüne alınarak 2-6 yaş aralığında tıbbi gereklilik dışında çocuklarda sünnet önerilmemekte ve yapılmamaktadır. Herhangi bir tıbbi gereklilik durumunda yapılacaksa bile mümkünse genel anestezi altında yapılması uygun olacaktır. 2 yaşını geçiren çocuklarda sünnetin 6 yaş sonrasına ertelenmesi gerekmektedir."