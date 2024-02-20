TEİS Başkanı Nurten Saydan: Bazı ilaçlar bulunamıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Ülke genelindeki tüm meslektaşlarımız birçok ilacın temininde sıkıntı çekiyor ve ne yazık ki hastalarımız da mağdur oluyor. Özellikle ithal olarak yurt dışından gelen başta kanser ilaçları olmak üzere, antibiyotik, bulantı ilaçları, göz damlaları, kronik bağırsak ilaçları, alerji hastalıklarında kullanılan burun spreyleri gibi birçok ilacın temininde sorun yaşanıyor. TEİS olarak daima yerli ilacın desteklenmesi gerektiğini vurguladık, ilaçların yerli ya da ithal olsun bulunabilir olması gerektiğini belirttik. Yerli ilacın tercih edilmesi için sağlık otoritesi olan bakanlığın da eşdeğer ilaçlar konusunda desteğini bekliyoruz.”