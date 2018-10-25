TEİS: İlaçta kur sıkıntısı büyüyor, eczaneler zorda
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Saydan, ilaç fiyatlarını belirlemede kullanılan düşük kur uygulaması, ekonomik dalgalanma ve bazı ecza depolarının tutumları nedeniyle ilaca erişimde risk ortaya çıktığını belirtti.
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