Tolga Kalender'in ölümünün ardından göz tümörü gündemde: Belirtileri neler, akciğere yayılır mı?

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Gözde gelişen kötü huylu tümörler, bazı hastalarda uzun süre belirgin bir şikâyete yol açmadan ilerleyebiliyor. Görme bozukluğu, ışık çakmaları ve gözde oluşan koyu lekeler hastalığın belirtileri arasında yer alırken, bazı göz kanseri türleri ileri evrelerde akciğer ve karaciğer gibi organlara yayılabiliyor.

Tolga Kalender'in kuzeni hastalık sürecini anlattı

Bandırmaspor forması giyen ve daha önce Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki Tolga Kalender, bugün hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatı üzerine Bandırmaspor ve Adana Demirspor kulüpleri taziye mesajları yayımladı.

Kalender'in kuzeni Levent Kalender, genç futbolcunun hastalık sürecine ilişkin posta.com.tr'ye şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 1 yıl önce gözünde tümör tespit edilmişti. Tedavi görüyordu. Yazın başında düzelmişti ama kanser ciğerlerine kadar ilerlemiş."

Göz tümörü nedir, göz kanseriyle aynı şey mi?

Göz tümörü, gözün içinde veya çevresindeki dokularda gelişen anormal hücre büyümesidir. Bu tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Dolayısıyla gözde tespit edilen her tümör kanser anlamına gelmez.

Yetişkinlerde gözün içinde başlayan en yaygın birincil kanser türü, göz melanomu olarak da bilinen intraoküler melanomdur. Bununla birlikte gözde lenfoma gibi farklı kanser türleri de görülebilir.

Göz melanomu nadir görülen bir kanserdir. Gözün iris, siliyer cisim veya koroid adı verilen dokularında gelişebilir.

Göz tümörünün belirtileri nelerdir?

Bulanık görme ve görme kaybı: Görmede bozulma, görüntünün çarpık algılanması veya görme alanının bir bölümünün kaybolması görülebilir.

Işık çakmaları ve uçuşan noktalar: Görüş alanında aniden beliren ışık parlamaları, hareketli noktalar veya çizgiler oluşabilir.

Gözde büyüyen koyu leke: İriste veya gözün beyaz bölümünde büyüyen koyu renkli bir leke fark edilebilir.

Göz bebeğinde şekil değişikliği: Göz bebeğinin boyutunda veya şeklinde değişiklik, gözün öne doğru çıkması ya da hareketlerinde farklılık görülebilir.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre göz melanomu her zaman ağrıya neden olmaz. Hatta bazı hastalarda erken dönemde hiçbir belirti görülmeyebilir. Bu şikâyetlerin çoğu kanser dışındaki göz hastalıklarından da kaynaklanabilir.

Göz kanseri akciğere yayılır mı?

Gözde gelişen bazı kötü huylu tümörler, kan dolaşımı veya lenf sistemi aracılığıyla vücudun başka bölgelerine yayılabilir. Kanser hücrelerinin başladıkları organdan ayrılarak başka bir organda yeni tümör oluşturmasına metastaz adı verilir.

Göz içi melanomu metastaz yaptığında en sık karaciğere yayılır. Bununla birlikte akciğer, kemik ve diğer organlarda da metastaz gelişebilir. Gözün yüzeyindeki konjonktivadan kaynaklanan melanomlar da akciğer ve karaciğere yayılabilir.

Bir göz tümörünün metastaz yapma riski, tümörün türüne, büyüklüğüne ve diğer biyolojik özelliklerine bağlıdır. Tolga Kalender'in hastalığının hangi tür göz kanseri olduğu bilinmediğinden, kendisindeki yayılımın mekanizması hakkında kesin bir değerlendirme yapılamaz.

Göz tümörü nasıl teşhis edilir?

Göz tümörlerinin tanısında ayrıntılı göz muayenesi önemli bir yer tutar. Göz doktoru, göz bebeğini genişleterek gözün iç yapılarını inceleyebilir.

Şüpheli bulgulara göre göz ultrasonu, optik koherens tomografi (OCT) ve gerektiğinde manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir.

Kanser tanısı konulan hastalarda hastalığın başka organlara yayılıp yayılmadığını araştırmak amacıyla karaciğer ultrasonu, bilgisayarlı tomografi veya MR gibi ek incelemeler yapılabilir.

Göz kanseri tedavi edilebilir mi?

Göz kanserinde tedavi, tümörün türüne, büyüklüğüne, göz içindeki yerleşimine ve vücudun başka bölgelerine yayılıp yayılmadığına göre belirlenir.

Göz içinde sınırlı kalan melanomlarda radyoterapi sık kullanılan tedaviler arasındadır. Bazı hastalarda cerrahi veya lazer tedavisi de uygulanabilir.

İleri evrelerde ise hastalığın özelliklerine göre immünoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve metastazın bulunduğu organa yönelik tedaviler değerlendirilebilir.

Erken teşhis neden önemli?

Göz kanserlerinin bir bölümü erken evrede belirti vermediği için rutin göz muayenelerinde tesadüfen saptanabilir.

Özellikle yeni başlayan görme kaybı, ışık çakmaları, görme alanında değişiklik veya gözde büyüyen koyu lekeler göz doktoru tarafından değerlendirilmelidir. Ani görme kaybı ise acil değerlendirme gerektirir.

Erken tanı, hastalığın yaygınlığının belirlenmesini ve uygun tedavinin planlanmasını sağlar. Ancak her göz tümörü aynı seyri göstermez; hastalığın gidişatı tümörün türüne ve evresine göre değişir.