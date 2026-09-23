Süper Lig'de 25 maça çıkmıştı: Genç yaşta hayatını kaybetti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatı, Bandırmaspor camiasında ve Türk futbolunda üzüntüye neden oldu.
Bandırmaspor Kulübü, Tolga Kalender'in vefatının ardından resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün mesajında, Kalender'in ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Futbol kariyerinde birçok takımda forma giydi
17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Tolga Kalender, futbol kariyerine genç yaşlarda başladı. Savunmanın merkezinde görev yapan Kalender; Tuzlaspor, Başakşehir U19, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi.
Kalender, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 25 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, aynı sezon Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giydi.
Sezon sonunda Bandırmaspor'a transfer olan Kalender, bordo-beyazlı ekipte 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 15 karşılaşmada görev yaptı.