TrueNord, PulseCheck’i hizmete sundu

12 Temmuz 2018

Endüstri Mühendisi Baki Can Feyiz ile Makine Mühendisi Ari Bostan tarafından 2015 yılında İstanbul’ da kurulan yönetim danışmanlığı ve teknoloji şirketi TrueNord, çalışan bağlılığını ve mutluluğunu üst seviyede tutmayı hedefleyen işletmeler için geçtiğimiz aylarda yeni bir dijital ürünü PulseCheck’i hizmete sundu. PulseCheck, her çalışanın duygu durum ve geri bildirimini anlık olarak paylaşmasına imkan veriyor.

TrueNord ortaklarından Baki Can Feyiz, işletmelerin karmaşık problemlerini çözme konusunda yaklaşımları ve dijital teknoloji alanındaki yetkinlikleri sayesinde müşterileri için artı değer yarattıklarını belirterek, "Başta hizmet sektörü ve özel sermaye şirketleri olmak üzere, otomotiv, savunma, dayanıklı tüketim ürünleri, enerji, hızlı tüketim ürünleri sanayilerinde rekabet eden şirketler ile çalışıyoruz” dedi.

TrueNord’un 2018 yılı başında müşterilerine tanıtmaya başladığı dijital IK alanındaki mobil ürünü PulseCheck ile dünyanın en büyük şirketlerinin kritik ihtiyaçlarına yenilikçi bir çözüm geliştirdiklerini ifade eden Feyiz, "Bu uygulama IK dünyasında devrim niteliğinde görülebilir. www.truenord.com ve www.pulsecheck-3e. com adreslerinden istenilen her bilgiye ulaşmak mümkün. TrueNord, 2 küresel çözüm ortağının da Türkiye temsilcisi konumunda. Bu ortaklardan ilki yapay zeka ve büyük veri analitiği konusunda uzman Senseta, bir diğeri ise uçtan uca tedarik zinciri optimizasyon çözümleri sunan JDA” dedi.

TrueNord’un önümüzdeki aylarda hem mevcut fonksiyonları zenginleştirmek hem de yeni fonksiyon ve modüller eklemeyi planladığını ifade eden Feyiz, “PulseCheck, App Store ve Google Store’da mevcut, PulseCheck TrueNord olarak aranabilir, ancak kullanıcıların aplikasyonu indirip kullanmaları TrueNord tarafından işletmeye has yapılacak özelleştirme ve işletmeye sağlanacak aktivasyon koduyla mümkün” dedi.

Duygu Durum Modülü ses getirdi

Ari Bostan ise Pulscheck’ in işletmelere sunduğu temel modüller ve özelliklerini anlatırken, “Duygu Durum Modülü” ve “Geri Bildirim Modülü” adı altında iki özelliğin IK dünyasında büyük ses getirdiğini belirtti.

“Duygu Durum Modülü” sayesinde, organizasyondaki bireylerin kendilerini anlık olarak nedenleriyle birlikte ifade edebildiğini ifade eden Bostan, “Ayrıca, PulseCheck ile çalışanların duygu durumlarına göre mutluluk trendi takip edilebilmekte. Elde edilen verilerle otomatik eskalasyon mekanizmaları devreye alınıp, birçok problem için pro-aktif önlemler alınabiliyor” şeklinde konuştu.

Bostan, “Geri Bildirim Modülü”nün ise geri bildirim verme ve geri bildirim istemeden oluştuğunu söyledi.