Türk doktorlardan yabancı meslektaşlarına canlı nakil eğitimi

Hollanda’dan Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü karaciğer nakli uzmanı Prof. Dr. Jan Lerut ile Leiden Üniversitesi’nden 15 kişilik ekip, geçen hafta boyunca hem Türk cerrahların çok sayıda ‘canlı vericiden karaciğer nakli’ ameliyatını izledi hem de Türk meslektaşlarından detaylı bilgi aldı.

Organ Nakli Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Doç. Dr. Ali Özer, Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Radyoloji Uzmanları Dr. Güzide Özdil, Dr. Bedriye Koyuncu Sökmen ile Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yaman Tokat canlı vericili naklin inceliklerinden ameliyat öncesi donör ve alıcının hazırlanmasına; hukuki, tıbbi ve etik prosedürden organ nakli sonrası klinik takiplerine dek birçok konuda eğitim verdi.

Leiden Üniversitesi ekibi bir haftalık nakil ameliyatları ve hasta gözlemleri ile Acıbadem Üniversitesi CASE Merkezi’ni ziyaretlerinin ardından Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde gerçekleştirilen Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Sempozyumu'nda bir araya geldi.

Türk cerrahlardan canlı vericili organ naklinin detaylarını dinleyen yabancı heyet, kendi ülkelerinde de canlıdan karaciğer nakli programı başlatmak konusunda bu bilgiler ışığında yola çıkacaklarını belirterek Türk hekimlerden kendi ülkelerindeki çalışmalara destek sözü aldı.

Prof. Dr. Jan Lerut, canlı vericiden nakilde Türkiye’nin hem sayısal hem de sonuçlar açısından son derece etkileyici bir performans gösterdiğini belirterek “Bir haftalık sürede gördük ki Türk cerrahlar bu işi en iyi şekilde yapıyor, bizler de çok şeyler öğrendik. Yaptığınız işin kalitesi ve teknik anlamdaki ilerlemenizden dolayı sizleri tebrik ediyoruz” diye konuştu.