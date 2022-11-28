Turkuaz Healthcare, ihracatını iki katına çıkarmayı hedefliyor

Turkuaz Healthcare, medikal kimyasallar alanında gerçekleştirdiği üretimle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda lider üretileri arasında yer alıyor. Son teknolojiyle ve Ar-Ge yatırımlarıyla güçlendirilmiş tesislerinde globalleşme adımlarına yoğunlaşıyor. Alanında Avrupa’da lider, dünyada ise en büyük 5 üretici konumunda bulunan Turkuaz Healthcare, bu sene açtığı Chicago ofisi ve planlanan İngiltere ofisi ile yurt dışı başarısının ivmesini arttırmayı amaçlıyor.

Şu ana kadar 128 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin ve ürünlerini düzenli olarak ortalama 100’den fazla ülkeye ihraç ettiklerinin altını çizen Turkuaz Healthcare CEO’su Ömer Koç, “Medikal ürünlerde üretim kapasitemizin yüzde 75’ini kapsayan ihracat performansımızla ‘Türkiye İhracatçıları’ sıralamasında ikincilik elde ettik. Çeşitli kategorilerde geniş bir ürün portföyümüz olduğu için her kategorinin kendi altında da hedef ülkeler bulunuyor. Global büyüme stratejimize çok büyük katkılar sağlayacak ve Türkiye’de tek yerli üretici konumunda olduğumuz Steril İlk Yardım Yanık Jeli ve Pansumanı ürünlerine yaptığımız yeni yatırımlarla, Amerika ve Avrupa’ya odaklanmak ve bu pazarlarda büyümek öncelikli hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

“Yeni yatırımlar yapacağız”

Markanın 2023’te gerçekleştireceği aksiyonlara değinen Ömer Koç, şunları söyledi: “Orta ve uzun vadede hedefimiz iç ve dış piyasada markalarımızın bilinirliğini artırmak ve öncelikle kendi markalarımızla büyüme yönünde olacak. 2023 senesinde özellikle ABD ve Avrupa pazarında büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni yatırımlar yapacağız. ABD’nin Chicago eyaletindeki ofisimizi kısa süre önce açtık, İngiltere’de de bir ofis açmayı planlıyoruz. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren bir firma olarak globalleşme adımlarımızı atıyor, yurtdışında büyümeyi odağımıza alıyoruz.”