Uzmanlar uzun vadeli etkilerine karşı uyardı: Covid-19 organlarımızı etkilemiş olabilir!

Pandemi sona ermiş olsa da Covid-19'un uzun vadeli etkileri hala sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Bilim insanları, Covid-19'un yalnızca solunum yollarını değil, sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemi de etkileyen karmaşık bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Uzun covid ve 200’den fazla semptom

Duke Klinik Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalar yürüten Kardiyolog Dr. Adrian Hernandez, Covid-19'un 200'den fazla semptoma neden olabileceğini belirtti.

Dr. Hernandez’e göre bu semptomlar, baş ağrısından nefes darlığına, kas ağrılarından bilişsel bozukluklara kadar geniş bir yelpazeye yayılabiliyor.

"İnsanların kendilerini nasıl hissettiklerini ve işlev gördüklerini ciddi anlamda etkiliyor" diyen Hernandez ve Covid-19’un basit bir gripten çok daha karmaşık sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Covid-19'un sinir sistemi üzerindeki etkileri

Kaliforniya Üniversitesi’nde uzun Covid programı direktörü olan Dr. Nisha Viswanathan "Covid-19 bir akciğer hastalığı değil, esasen sinir uçlarını ve kardiyovasküler sistemi etkileyen bir enfeksiyon." ifadelerini kullandı.

Viswanathan'a göre, bu enfeksiyon vücudun pek çok bölgesinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor ve nörolojik belirtilerle kendini gösteriyor.

Covid-19 ve nörolojik bozukluklar

Mas İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Can Alkoçlar da virüsün beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Alkoçlar, “Birçok hasta Covid-19’u geçirdikten sonra beyin sarsıntısı geçirmiş gibi hissettiklerini belirtiyor. Bu etkiler, Covid sonrası aylara kadar sürebiliyor ve bilişsel bozuklukların yanı sıra migrenlerde artış ve nöropati gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor" dedi.

Parkinson ve alzheimer riskinde artış

Covid-19'un Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını tetikleyebileceği de belirtiliyor.

"Covid-19 geçiren ve daha önce sağlıklı olan bazı bireylerde bu tür rahatsızlıkların görülme sıklığı arttı" ifadelerini kullanan Alkoçlar, hastalığın sinir sistemi üzerindeki kalıcı hasarlarının uzun vadeli riskler doğurabileceği söyledi.

Covid-19'un sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve organlar üzerindeki etkileri, uzun süre bilim dünyasının tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Uzmanlar, hafif Covid-19 vakalarının bile uzun vadeli komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.