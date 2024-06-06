Zeytinburnu, Tıp Festivali'ne 25. kez ev sahipliği yapıyor

Etkinliğin açılış konuşmasında söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, festivalin çeyrek asır önce başladığını dile getirdi ve ekledi:

"Kültür Vadisi olarak andığımız bu bölge 25 yıl içinde büyük bir değişim yaşadı. Festivalimizin itici gücüyle, 2003 yılında Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesini kurmak üzere harekete geçtik. 2005 yılında hizmete açtığımız Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, tıbbi bitkilerin tanıtılması ve kullanılması konusunda Türkiye'de öncü bir proje oldu." dedi.

"Bahçemizde 750'ye yakın tıbbi bitki türü bulunuyor"

Arısoy, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin 750'ye yakın tıbbi bitkiye ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Geleneksel Tıp Festivali boyunca Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde seminerler, yetişkin ve çocuk atölyeleri ve müzik programları yer alacak. Festivalimizin en sevilen faaliyetlerinden yöresel yemek yarışması, geleneksel mutfağımızın önemine vurgu yapıyor. Özellikle gençlerimizin dünyayı saran 'fast food' rüzgarına karşı bu mirasa sarılması konusunda yarışmamızın teşvik edici olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.