104 ülkeye 10.5 milyon dolarlık pul biber ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye'den 2021 yılında 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2022 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 14.3 aşarak 10 milyon 549 bin dolar oldu. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Özbekistan, Nijerya, Malta, Rusya, ABD ve İtalya'nın da aralarında olduğu 104 ülkede yemekleri lezzetlendiren pul biberden 2022'de 4 bin 241 ton satış yapıldı. Geçen yıl en çok pul biber ihracatı yapılan ülke 2 milyon 350 bin dolarla Almanya oldu.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, 2022 yılında artan pul biber ihracatının, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu sbelirterek “Pul biber ihracatı 2022 yılını boyunca artarak yılsonunda da bir önceki yıla göre artışla tamamlandı. Pul biberin 104 ülkeye ihraç edilmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

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