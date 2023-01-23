130 ülkeye bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet ihraç edildi
Türkiye'deki bisiklet, mopet ve motosiklet üreticileri, 2022'de 130 ülkeye ihracat yaptı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, rekor kırılan 2021'de 141 milyon 526 bin dolar olan sektörün dış satımı, geçen yıl 141 milyon 282 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
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2022 yılını 2021'e yakın rakamlarla kapatan sektör temsilcileri, en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye dış satım, bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla artışla 17 milyon 406 bin dolardan 22 milyon 738 bin dolara yükseldi.
Almanya'nın ardından en fazla ihracatın gerçekleştirildiği Fransa'ya dış satım da yüzde 20'lik artışla 17 milyon 314 bin dolardan 20 milyon 918 bin dolara çıktı.
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