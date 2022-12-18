1.467 kilometrelik iyilik yolculuğu
Güney Marmara Bölgesi’nde 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), ilk kez 2013 yılında hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi Kardeşim Üşümesin için bu yıl Kars'taydı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle bölgede belirlenen ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitim aldığı köy okullarına ulaşan UEDAŞ, Bursa’dan çıktığı yolda 1.467 kilometre katederek minik kalpleri ısıttı.
Kardeşim Üşümesin projesiyle UEDAŞ, Esenkent İlkokulu ile Çığırgan Ortaokuluna ulaşarak okuldaki tüm çocukların kışlık mont ihtiyacını karşıladı.
Hizmet bölgesindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova dışında UEDAŞ çağrı merkezinin bulunduğu Kars'ı da iyilik hareketine katarak her yıl büyümeye devam ediyor.