16. EIF Enerji Kongre ve Fuarı Gaziantep’te bugün başlıyor

Güneş Doğdu SOYLU

Fuarla, enerji alanında yürütülen çalışmalara katkıda bulunulması, artan enerji ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi ve güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

“Uluslararası heyetler yoğun talep gösterdi”

Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri, Domino Fuarcılık, Global Enerji Derneği, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi uhdesinde bulunan tüm yetkili kadroların, üst düzey yetkililerin, yönetim kurullarının ve başkanlarının katılımı ile 22 Eylül 2023’e kadar Gaziantep-Ortadoğu Fuar Merkezinde, EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nı düzenleyeceğiz.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve ülkemizin tüm sanayi bölgelerinde bulunan özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve bölgemizin diğer önemli şehirleri de Sanayi ve Ticaret Odalarının ve Organize Sanayi bölgelerinin destekleri ile bölgelerinde bulunan fabrika sahipleri, yöneticileri, satın alım birimleri ve yine bu bölgelerde yer alan tarım üreticileri aynı şekilde önemli kadroları ve işletme sahipleri ile Fuarımıza katılıyor olacaklar.

Fuarımıza uluslararası ticari heyetlerden de yoğun talep var” dedi. EIF Yürütme Kurulu olarak; 15 yıldır düzenledikleri EIF Dünya Enerji Kongre ve Fuarının yanısıra; Türkiye’nin çeşitli yerlerinde enerji yatırımcılarının bölgesine giderek Türkiye enerji piyasasının gelişimine ve enerji dönüşümüne katkıda bulunduklarını kaydeden Dilek, “Hep birlikte bölgenin ve dolayısı ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamaya devam etmek istiyoruz.

Güneşin yüksek ve değerli enerjisi ile ekonomide cari açığımızın kapanmasında öncü olmak ve “Mezopotamya’dan bir güneş enerjisi meşalesi yakmak üzere” herkesi fuarımıza davet ediyoruz. Güneş enerjisi ile bölgeden bereket yükselecek” diye konuştu.