2’nci Sani Konukoğlu Gazi Oyunları’nın resmi açılışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl Gaziantep’in önemli iş insanlarından merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2’nci Gazi Oyunları resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla yapıldı.

Spor şehri Gaziantep olma hedefiyle 7’den 70’e herkesi sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’e her alanda hizmete vakıf etmiş merhum Sani Konukoğlu adına düzenlenen 2’nci Gazi Oyunlarının resmi açılışı Şahinbey Spor Salonunda yapıldı.

Bayrak flamaları ve öğrencilerin geçişiyle başlayan törende Gazi oyunlarının tanıtım videosu izlendi. Milli Sporcu paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’de ilk kez GBB tarafından açılan engelsiz sporlar şube müdürlüğünü kuran Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Kıymetli Gaziantep şehrinin bu organizasyonunda davetli olmak, sporcu arkadaşlarımızla bu oyunların başlangıç ateşini yakmak benim için çok kıymetli. Emeği geçen herkesin emeklerine sağlık. Dostça centilmence rekabet içinde, sağlıklı bir şekilde yapılacak bir şampiyona olsun” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Karizma Show’un basketbol gösterisi izlenildi. Halk oyunları ve kata gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan video izlenilmesinin ardından protokol konuşmasına geçildi. Konuşmaların ardından protokol tarafından oyunların meşalesi yakıldı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra, İş İnsanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri katıldı.

Yereldeki en büyük organizasyona on bini aşkın başvuru yapıldı

Yerelde yapılan en büyük spor organizasyonu olarak kayıtlara geçen Gazi Oyunları spor alt yapısını güçlendirmek hem de okul spor kulüplerinin gelişmesine katkı sağlamak için yarışmaya büyük bir ödül tablosu oluşturdu. Geçen yıl 15 branş, 55 kategoride 5 bin 59 sporcu ile tamamlanırken, bu yıl 20 branş, 118 kategori de 10 bin 589 başvuru aldı.

Toplamda 10 milyon TL bütçeli, 1 milyon TL ödüllü organizasyonda sporcular; 26 spor tesisinde basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, taekwondo, hentbol, ayak tenisi, dart, bocce, hokey, atletizm, masa tenisi, oryantiring, güreş, okçuluk, badminton ve yüzme branşlarında yarışacak.

Bak: Gaziantep, spor şehri olma yolunda adım adım ilerleyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açılış konuşmasında Gazi Oyunlarının güzel bir örnek olduğunu belirterek, bu toplum Gaziantep’e çok yakışıyor. Sizleri tribünde ay yıldızlı formalarla görünce, bayraklarla görünce Türkiye’nin gençlerinin nerelere geldiğini ülkesini nasıl sevdiğini görüyoruz.

Ülkemizin geleceği gençler olarak sizlere çok güveniyoruz. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, spor bir yaşam tarzı. Sporun tabana yayılması için Türkiye’nin 81 ilinde yaptığımız spor tesisleriyle beraber dünyada spora tesislere en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz.

Siz gençlere güzel bir örnek olarak bu ikinci gazi oyunlarında 10 bine yakın gencimiz mücadele edecek. Salonlar boş kalmayacak. Çocuklarımız spor yapacak. Dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye spor şehri ve spor ülkesi olma yolunda adım adım ilerleyecek. Gaziantep’in belediyeleri spora yatırım yapıyor. Başkan Fatma Şahin’e spora yaptığı yatırımlar için şükranlarımı sunuyorum. 2’nci Gazi oyunları hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Erdoğan: gaziantep geleneksel sporlarımızın güçlü şehirlerinden bir tanesi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep büyüklerine spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Bu spor şehri olma yolunda Gaziantep’in kendine koyduğu hedefin özellikle gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum ki spordaki bu atılımları aynı paralelde geleneksel sporlar alanında da yapacağız. Nitekim Gaziantep’te geleneksel sporlarımızın güçlü şehirlerinden bir tanesi” diye konuştu.

Şahin: bu şehrin çocukları geleceğe hazırlanıyor

GBB Başkanı programa katılımcılara teşekkür ederek, “Bu şehir iman varsa imkan vardır diyen bir şehirdir. Bu şehrin çocukları geleceğe hazırlanıyor. En iyi eğitimi alarak, en iyi spor faaliyetlerini yaparak.

Çünkü bizim medeniyetimiz iş bilenle, iş bilmeyen bir olur mu diyen bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen bir medeniyet. Hepimizin bir başarı hikayesi var. Rahmetli Sani Konukoğlu bana şunu öğretti: İşin iğnesi dürüstlüktür. Güzel ahlak nedir. Doğru konuşacağız. Hoşgörülü olacağız” dedi.

Sani Konukoğlu için hazırlanan videonun ardından Konukoğlu ailesi adına konuşma yapan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu Fatma Şahin’e 2’nci Gazi Oyunlarına babasının isminin verildiği için ailesi adına teşekkür ederek, “Babam bizleri her zaman spora destek vermek üzere hep öğütledi.

Derdi ki; spor, gençlerimizi her türlü kötülükten uzak tutar. Onun için elinizden geldiği kadar, imkanınız olduğu kadar yardımcı olun derdi. Bugün Gaziantep’te bütün belediyelerin ellerinden geldiği kadar spora destek verdiğini biliyorum. Altyapılarımızı gerçekleştiriyorlar. Bizlerde spora aile ve holding olarak her zaman destek vereceğiz” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik merhum Sani Konukoğlu’nu rahmetle anarak, “Bu sene yapılacak bu büyük organizasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in çok emeği geçti. Her zaman sporun ve sporcunun yanında” dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Sporun, kültürün, sosyal aktivitelerin her zaman yanında olan Konukoğlu ailesini tebrik ederek, “Biz özel bir şehiriz, gazi şehiriz, gazi evlatlarıyız, sanayi, ticaret şehriyiz ama iddiamızda biz spor şehriyiz. Spor şehir olacağız. Dünyada spor turizminden en çok istifade eden illerden birisi olacağız” dedi.