Adana rekor kırdı, ihracatta 3 milyar dolar barajını aştı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin 2022 yılında 2021’e göre, ihracat yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdığını dile getirdi. Adana’nın ise bu artış oranının üzerinde performans göstererek yüzde 20.76’lık artış ile 3 milyar 8 milyon dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamını ulaştığını ifade etti.

2022’de Adana’da faaliyet gösteren firmaların 168 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Kıvanç, “En fazla ihracat yaptığımız ilk 3 ülke; 306,2 milyon dolar değer ile Irak, 258,4 milyon dolar değer ile Almanya ve 201,6 milyon dolar değer ile İspanya olmuştur. 2022 yılı Adana ihracatında yüzde 22,54 pay ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ilk sırada, Tekstil ve Hammaddeleri yüzde 20,11 pay ile ikinci sırada ve Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri yüzde 11,95 pay ile üçüncü sırada yer almıştır” diye konuştu.

“3 milyar barajını aşmak önemli bir kırılım”

Adana’nın ülke ihracatına verdiği desteği 2022 yılında arttığını söyleyen Zeki Kıvanç, Adana’nın 2021 yılında yüzde 1.21 olan ülke ihracatından aldığı payı, 2022 yılında artırarak yüzde 1.33’e yükselttiğini belirtti. Bu artışın bölge sanayisinin büyüdüğünün en önemli göstergesi olduğuna dikkat çeken Kıvanç, Adana için 3 milyar dolar barajını aşmanın önemli bir kırılım olduğunun altını çizdi.

Adana özelinde ise son yıllarda Türkiye ortalamasının üstünde ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Kıvanç, “Adana, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Adanalı sanayicilerimizi, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

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