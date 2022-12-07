Adana’dan İspanya’ya ticaret köprüsü

ADANA

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin, ATO’yu ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Bozan, Meclis Üyesi Erdem Şen ve Genel Sekreter Birol Yarman tarafından ATO yeni hizmet binasında konuk edilen Balbin’in ziyaretinde, İspanya ile ticaret yapan ATO üyesi firmaların temsilcileri de hazır bulundu. Adana’nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülkenin İspanya olduğuna vurgu yapan Bayram, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için iş birliğine hazır oldukları bildirdi. Vicente Balbin ise İspanya’nın Adana pazarını daha iyi tanıması için iki odanın güç birliği yapması gerektiğini ifade etti. Balbin, bundan sonra İspanya’ya ticaret ile ilgili her türlü sorun ve talebin ATO vasıtasıyla kendilerine iletilebileceğini ve kendilerinin de iletilen bu hususların takipçisi olacağını dile getirdi.

Etkin iş birliğini teşvik etmede ve kolaylaştırmada mutabık kalındı

İyi Niyet Bilgirgesi’nde şu konular üzerinde iş birliği yapılmak üzere mutabık kalındı: İki Oda’nın üye firmaları arasında etkin iletişim kurulmasını sağlayarak ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve ilgili ekonomik ve sınai faaliyetlerdeki etkin iş birliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak, iki Oda’nın üyeleri arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin yayılmasını sağlamak vizyonuyla, Adana ve İspanya’da mevcut iş fırsatları dahil olmak üzere, tüm ekonomik, ticari ve sınai konularda bilgi alışverişini sağlayarak iki ülke arasındaki ekonomik ve sektörel iş birliğini kolaylaştırmak ve genişletmek, ortak girişimler ve karşılıklı faydaya dayalı diğer oluşumlar aracılığıyla, yatırım ve teknoloji transferini artırmak ve belirli proje ve ortaklıkların tespitinde birbirine destek sağlamak, ikili ekonomik bağların güçlendirilmesi için Adana ve İspanya’da düzenlenecek seminerler, eğitimler, konferanslar vb. programlarda karşılıklı destek sağlamak.