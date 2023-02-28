"Afetzedeye bedelsiz konut kiralamadan vergi alınmasın"

Zengin ayrıca depremzedelere yapılan kira desteği dahil ayni ve nakdi yardımların da vergi matrahından indirilmesine imkan verilmesi gerektiğini kaydetti.

“TBMM gündemine alınacağını düşünüyoruz”

Gerek depremzedelere kiralanan konutlardan gelir vergisi alınmaması ve gerekse depremzedelere yapılan bağış ve yardımların vergi matrahından indirilmesinde devletin vaz geçeceği vergi tutarının, sağlanan desteğin ortalama olarak beşte biri kadar olacağını belirten Zengin, “Vergi ile ilgili düzenleme yapma yetkisi TBMM’ye ait. Meclisimizin bu konuyu ivedi olarak gündemine alacağına ve tüm partilerin destek vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Depremin sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik etkilerinin yıllarca süreceğini kaydeden Zengin, “Yeni konutların yapımı zaman alacak. Depremzedelerimizin ivedi olan barınma sorununu gidermek amacıyla, konutunu bedelli veya bedelsiz şekilde depremzedeye kiralayan veya tahsis edenlere gelir vergisi istisnası sağlanması önem arz ediyor. Bu şekilde hem kira tutarları nispeten azalacak, hem de bedelsiz tahsis edenler için kira geliri elde edilmediği halde gelir vergisi ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır” dedi.