Ağrı'da 10 bin büyükbaşın barınacağı 314 ahır inşaatı

Baloluk Köyü yakınlarında geçen yıl temeli atılan ve 3'te 1'i tamamlanan proje kapsamında inşa edilen 314 ahırda 10 bin büyükbaşın barınması sağlanacak.

Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle inşaat alanını inceledikten sonra gazetecilere, projenin Türkiye'de tek noktada yapılan en büyük hayvancılık projesi olduğunu söyledi. 75,100 ve 200 hayvanın sığabileceği çeşitli boylarda ahırlar yapıldığını söyleyen Varol, bunların yem depoları ve kendi bahçe alanları olacağını, ahırların tamamen modern şekilde, içerisinde küçük revir alanları olduğunu anlattı.

Varol, hem yem hem de gübre kanalları olan tamamen modern standartlara uygun olarak inşası yapılan 314 ahırın, Türkiye'deki birçok ile ve benzer projeye örnek olacağını belirtti.

AĞRI