AHBİB’den 2022’de 2.11 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, yıllık yaklaşık 1.5 milyon ton bakliyat üretimi yapılan ülkemizde 4 milyon ton ürün işleme kapasitesine sahip tesisler olduğunu, ekipmanın güçlü, müşterinin hazır olduğunu belirtti. Arz açığı sorunu ortadan kalkarsa çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacaklarının da altını çizdi.

AHBİB olarak verimli bir yılı geride bıraktıklarını, şeffaf, ulaşılabilir ve iletişim içinde tüm paydaşlarla birlikte hareket etme prensibi doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla sektörün öncelikli sorunlarına çözüm sağlamanın gayretini gösterdiklerini belirten Başkan Memiş, “İhracat kısıtlamalarının ortadan kaldırılması için seferber olduk. İlgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmelerde zeytinyağı, organik bakliyat ve bazı bitkisel yağların ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması, bulgurdaki kotanın sona ermesi, nohut ihracatının kotalı da olsa önünün açılması, kırmızı mercimek ve bezelyede döviz kullanım oranlarının güncellenmesi konularında bakanlıklarımızın da desteği ile istediğimiz sonuçları elde ettik” diye konuştu.

“İhracat birim fiyatında yüzde 23,6 artış sağladık”

Sektörün gelişimine dönük gündeme getirdikleri konuların hükümet katında sahiplenilmesinin motivasyonlarını artırdığını dile getiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, 2023 yılında pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli fuarlara katılacaklarını, sektörel ziyaretler ve satın alma heyetleri düzenleyeceklerini duyurdu. Nitelikli bir yurt dışı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirmek için başlattıkları girişimde önemli yol kat ettiklerini, bunun yanı sıra Nisan veya Mayıs ayında İngiltere’ye ticaret heyeti düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

2022 yılında 2 milyon 197 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren AHBİB’in ihracat birim fiyatında yüzde 23.6 artış sağlayarak 0.94 dolar değere ulaştığını belirten Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Geride bıraktığımız yılda bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde, en fazla ihracatı bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda gerçekleştirdik. Bakliyatta yüzde 61 artışla 664,4 milyon dolar değere, pastacılık ürünlerinde yüzde 34 artışla 439 milyon dolar değere, bitkisel yağlarda yüzde 46 artışla 251.1 milyon dolar değere ulaştık. Söz konusu dönemde tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. 2022 yılında yüzde 129 artışla 394.2 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 19’unu oluşturdu.”

“Ana pazarlar, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkeleri”

AHBİB’in 2022 yılı ihracat performansını ülkelere göre ele alan Başkan Veysel Memiş, ana pazarların Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkeleri olduğunu dile getirdi. Başkan Veysel Memiş, geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında yüzde 87 artış ve 564.3 milyon dolar değer ile Irak birinci, 152.4 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 52 artış ve 69.8 milyon dolar değer ile Lübnan’ın üçüncü olduğunu belirtti. İhracat hacminde en güçlü artışları Kazakistan, Suudi Arabistan ve Macaristan pazarlarında sağladıklarını kaydeden Memiş, “2022 yılında ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler ise Sudan, Afganistan, Ukrayna, Rusya, Somali, Gana, Kamerun, Togo, Vietnam, Tunus, Demokratik Kongo ve Malta” dedi.

MERSİN