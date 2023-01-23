Aksaray'dan 214 milyon dolarlık ihracat

İhracatın 2021'de 172 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Aydoğdu, şöyle konuştu: “Bu rakam 2022'de artış göstererek 214 milyon dolara ulaştı. Kent, sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aksaray OSB'de yüzde 99 doluluk oranına ulaşıldı. 4’üncü genişleme alanı için çalışmaları başlattık. Türkiye'de bir şehrin 3 ilçesine organize sanayi bölgesi kurulan il Aksaray. Kentte üretim ve istihdam açısından olumlu bir yılı geride bıraktık. İlçelerde bulunan OSB'lerde yer tahsisine yakında başlıyoruz. Aksaray üretim ve istihdamın merkezi olarak başarı hikâyesi yazmaya devam edecek.”

Kentte başta makine ve diğer aksamları olmak üzere, otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler, demir, deri, hazır giyim, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, süs bitkileri ve mamullerinin ihraç edildiğini kaydetti.

AKSARAY