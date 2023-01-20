Aldığı devlet desteğiyle besici oldu
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan üniversite mezunu Engin Kocatürk, devlet desteğiyle aldığı 4 inekle başladığı besicilikte işini büyüterek üretime destek vermek istiyor.
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Kocatürk, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller” projesine geçen yıl şubat ayında başvurdu. Haziran’da Bakanlık tarafından projesi kabul edilen Kocatürk’e 100 bin lira hibe desteği sağlandı.
Ailesine ait arazilerde mısır silajı ve tahıl ekimi yapan Kocatürk, 7 ayda ineklerin yavrulamasıyla hayvan sayısını 7’ye çıkardı. Kocatürk, günlük 60, ayda 1 ton 800 kilogram ürettiği sütü anlaştığı firmalara sattığını söyledi.
AFYONKARAHİSAR