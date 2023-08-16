'Altı aya baktığımızda daha çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz'

Tam gün süren oturumlarda bir araya gelen Gökçelik yöneticileri, yaptıkları çalışmaları ve birim hedeflerini masaya yatırdı.

Yönetim kurulu başkanı Yalçın Aras, toplantının sonunda “Hedeflerimiz doğrultusunda sektörümüzdeki liderliğimizi korumaya ve dünya pazarlarındaki payımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yönetim kurulu üyelerinden, genel müdüre, departman müdürlerinden birim sorumlularına kadar geniş bir katılımın sağlandığı değerlendirme toplantısı, Mövenpick Bursa Otel’de gerçekleştirildi.

Tam gün süren toplantıda birimler 2023 yılının ilk altı ayında hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile önümüzdeki altı aya dair planlamaları sunumlar eşliğinde anlattı.

Hem perakende hem sanayi yatırımlarında düşüş var

Genel Müdür Zafer Barış Yazan, yaptığı sunumda ciroların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre geride kaldığını belirterek bu duruma çelik fiyatlarındaki artışlar, Avrupa pazarında yaşanan daralma ve iç pazardaki perakende zincirlerin yeni şube açılımı konusundaki isteksizliklerinin neden olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Yeni fırsatlar doğabilir

Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ise yapılan sunumların ardından yaptığı değerlendirmede “Ülke olarak ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Döviz kurlarındaki hareketlilik, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon, enerji fiyatları ve enerji arzındaki dalgalanmalar ve yatırım ikliminin henüz oluşmaması nedeniyle hedefleri tutturmak için daha çok, daha verimli çalışmalı ve katma değerli ürünlere ağırlık vermeliyiz” dedi.

Aras, konuşmasının devamında son dönemde Arap yarımadası ile olan ilişkilerin düzelmesinin beraberinde yeni fırsatlar da getirmesini beklediklerini belirterek “Türk sanayisi krizlere karşı belki de dünyanın en tecrübeli sanayisidir. Her türlü zorluğun altından kalkma kabiliyetine sahiptir. Bu zor dönemde devletin de sanayiyi daha fazla desteklemesine ihtiyaç var” dedi.

Aras, özellikle sıkı para politikası ile enflasyon dizginlenmeye çalışılırken sanayi kuruluşlarının da bankacılık sisteminden şirketlere kredi yoluyla enjekte ettikleri finansa ulaşmakta büyük zorluklar yaşandığını hatırlattı.

'Yeni teknolojileri takip etmeye özen göstereceğiz'

Gökçelik olarak son 5 yılda özellikle insan kaynağına ve üretim teknolojilerine yaptıkları yatırımların AR-GE ve tasarım desteği ile teknolojik ürünler üretme konusunda kendilerine büyük avantajlar sağladığını hatırlatan Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras, özellikle depo sistemlerinde geliştirdikleri yeni ürünlerin dünya ile rekabet edecek seviyede olduğunun altını çizdi.

Aras ayrıca bu yılın son çeyreğinde hayata geçirecekleri e-ticaret yatırımını da hatırlatarak “Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak zorundayız, tüketim alışkanlıkları hızla değişiyor. Bu değişimi hissedip buna göre şekil almayan şirketlerin gelecekte var olamayacaktır” dedi.