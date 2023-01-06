“Amasya sıkma tarhanası” coğrafi işaretle tescillendi

Amasya Valiliği ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin girişimiyle coğrafi işaret tescili yapılan Amasya sıkma tarhanasının tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Amasya’ya özgü bir lezzet olan sıkma tarhananın coğrafi işaret tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kadim bir kültüre sahip Amasya’da tarihin pek çok dokusunu her yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, “Sıkma tarhanasını Amasya’mızın 17’nci coğrafi işaretli ürünü olarak tescil ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En zengin mutfaklardan biri olan Türk mutfağı, Çin ve Fransız mutfakları ile dünyanın en ünlü ve önemli üç mutfağından biri olarak kendinden söz ettirmeyi başarmıştır” dedi. Masatlı, tarhananın Türk mutfağı için büyük önem taşıyan ve her yörede farklı çeşitleri bulunan yiyeceklerden bir tanesi olduğuna değindi.