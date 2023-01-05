Ankara’da ekmek 5 lira oluyor
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 10 Ocak’tan itibaren Ankara’da 200 gram ekmeğin 5 liraya satılacağını söyledi.
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Balcı, Federasyonun Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekmeğin azami kilogram fiyatının 25 lira olduğunu geçen aylarda söylediklerini hatırlatan Balcı, şubatta da bunun artmayacağını belirtti. Balcı, resmi tariflerin dışında ekmek satılmasının kesinlikle yasal olmadığının altını çizdi.