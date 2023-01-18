Antalya'da “Tarım Eğitim Merkezi ve Kampüsü” kurulacak

Şensoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Gelecek Tarımda Tarım Antalya'da" toplantısında, bu etkinliğin, yapımı düşünülen Tarım Eğitim Merkezi ve Kampüsü'nün hazırlık çalışmasının ilk adımı olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Hollanda'daki "Dünya Bahçe Bitkileri Merkezi" olarak bilinen merkezin benzerinin Türkiye'de kurulmasına ilişkin talimat verdiğini aktaran Şensoy, Aksu ilçesindeki belirlenen arsada ilk uygulamayı yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Şensoy, bu merkezin Türkiye'de ilk olacağını vurgulayarak, “Merkezde eğitim ile araştırma maksatlı teknoloji alanı olacak. Sektörün önde gelen firmalarının teknolojilerini sergiledikleri aynı zamanda bir kuluçka merkezi olacak. Burada hem öğrenciler eğitim alacak hem de vatandaşlarımıza eğitim verilecek. Bu merkez çerçevesinde tohum ve fideye ağırlık vereceğiz. Çok modern ve son teknolojinin kullanıldığı bir merkez olacak” diye konuştu. Şensoy, söz konusu merkezi özel sektörle yürütmeyi planladıklarını ifade etti.

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